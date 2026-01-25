Carmona por tensión entre partidos oficialistas: “Los espacios de coordinación no están agotados”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la polémica tras el encuentro organizado por los partidos del Socialismo Democrático junto a la Democracia Cristiana (DC). Instancia a la que no fueron invitados el Frente Amplio y el PC.

En entrevista con radio Nuevo Mundo, Carmona señaló que “son nueve las fuerzas políticas que están mirando desde su ángulo y obviamente entre ellas por historia y experiencias recientes hay más o menos acercamiento respecto de otras (…) entonces para mí la gran noticia no es que se junten”.

Asimismo, el timonel del PC hizo un llamado a “no exagerar los alcances que esto tiene” y agregó: “yo no he escuchado que se haya dado a conocer una articulación definitiva con un nombre y apellido, sino un intercambio donde lamentablemente no se invita ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista”.

“Los espacios de coordinación no están agotados, están abiertos frente a desafíos grandes, (…) hay todavía mucho trabajo que ver en lo parlamentario y en cuanto a la conducción del Congreso Nacional”, afirmó.

En esa línea, Carmona manifestó expectativas de concretar nuevos intercambios y afirmó que el encuentro entre las colectividades de centroizquierda se trató de “una reunión que no pretendía agredir a los otros”.

“El Partido Comunista no va a desistir de seguir insistiendo en la necesidad del trabajo por construir una expresión de unidad entre todos quienes están en la misma coincidencia, unidad no para asumir la filosofía o los planteamientos estratégicos del otro partido, sino sencillamente unidad para abordar con una mirada común lo que es la futura política de gobierno cuando se establezca el 11 de marzo la presidencia José Antonio Kast”, dijo.