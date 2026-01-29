Tasación fiscal de vehículos 2026 del SII: revisa el valor del Permiso de Circulación y descuentos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó oficialmente las nóminas de Tasación Fiscal para vehículos livianos y pesados correspondientes al año 2026, las cuales ya se encuentran disponibles en su sitio web. Este listado, que considera 81.611 tasaciones para vehículos livianos, es el documento base para determinar el monto del Permiso de Circulación que deben pagar los contribuyentes.

Para los vehículos livianos —como automóviles, camionetas, furgones, minibuses, todoterreno y motos—, la tasación fiscal determina el valor del Permiso de Circulación, pago que se realiza al municipio correspondiente. Si un modelo no figura en la nómina, el Director de Tránsito de la comuna debe asimilarlo a uno con características similares que sí esté registrado. El SII informó que, en promedio, estas tasaciones registran una disminución del 12% respecto al año anterior. El valor mínimo del permiso para este año se fijó en $34.876, aplicable a vehículos con mayor antigüedad y cuya tasación fiscal sea inferior a $3.487.600.

Un beneficio relevante es el aplicable a la electromovilidad: los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, fabricados desde 2021, pagarán solo el 25% del impuesto anual por permiso de circulación. Este incentivo abarca 661 vehículos, distribuidos en 63 marcas y 181 modelos.

Para vehículos pesados —como camiones, buses urbanos, buses rurales, tractocamiones y acoplados—, la tasación sirve para calcular la base imponible sobre la cual se aplica la presunción de renta, determinando así el impuesto a la renta y los pagos provisionales mensuales.

El proceso de tasación se elabora con la información declarada por las empresas del rubro. Para el ciclo 2026, participaron 72 empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras.

Plazos de pago y consulta

Los plazos para el pago del permiso varían según el tipo de vehículo: entre el 1 de febrero y el 31 de marzo para automóviles particulares, motos y camionetas; hasta el 31 de mayo para taxis y buses; y hasta el 30 de septiembre para vehículos de carga y maquinaria. El permiso se puede pagar en dos cuotas, siempre que no existan multas impagas.

Los contribuyentes pueden consultar el monto a pagar ingresando al sitio web del SII, en la sección “Servicios online”, luego a “Tasación Fiscal de Vehículos”. En el apartado “Consulta Tasación de Vehículos”, se debe seleccionar el año 2026, la categoría y completar los datos del vehículo.

Los recursos recaudados por los municipios a través de este permiso se destinan al financiamiento de bienes y servicios comunales. Según la normativa, el 37.5% de lo recaudado se asigna al presupuesto comunal, y el 62.5% restante se integra al Fondo Común Municipal para su distribución entre las 345 municipalidades del país.

