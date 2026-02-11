Cambios en buses Red Movilidad: revisa los nuevos recorridos y ajustes en seis comunas de Santiago

Red Movilidad comenzó a aplicar una serie de ajustes en sus servicios de buses con el objetivo de “operar nuevas y mejores conexiones en la malla”, incorporando cambios que buscan optimizar los traslados y ampliar la cobertura del transporte público en distintos sectores de la capital.

Las modificaciones benefician directamente a las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Santiago, Independencia y Puente Alto, a través de extensiones de recorridos, ajustes de trazado y cambios en la numeración de algunos servicios.

Cuáles son los cambios implementados en los recorridos de buses

Los ajustes anunciados por Red Movilidad consideran las siguientes modificaciones:

Recorrido H13 : extiende su trazado hasta la estación Metro Los Héroes, incorporando nuevas paradas en Avenida Portugal y la Alameda, lo que mejora la conexión con el centro de Santiago.

Servicio H06 (ahora 306) : cambia su numeración a 306 y amplía su recorrido hacia el norte del río Mapocho, conectando la población Lo Sierra, en Lo Espejo, con el sector comercial de la comuna de Independencia.

Recorrido F24 (Puente Alto) : presenta un recorte en su trazado y deja de detenerse en las paradas Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay (PF1176) y Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay (PF1193).

Servicio F26 (Puente Alto): modifica su trayecto en el sector Villa Parque Alto, extendiéndose hacia el oriente por Paso Alto hasta llegar a Loma Redonda 2 Sur, ampliando la cobertura del transporte público en la zona.

Estas modificaciones forman parte del proceso de actualización permanente de Red Movilidad, orientado a fortalecer la conectividad urbana y mejorar la experiencia de viaje de las personas que utilizan el transporte público en Santiago.