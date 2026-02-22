Este domingo comenzó el alza del transporte público para la RM: revisa aquí las nuevas tarifas

Desde las 00:00 horas de este domingo comenzó a regir el nuevo ajuste de $25 en la tarifa adulto vigente del transporte público integrado en la Región Metropolitana. La medida rige para los servicios de Metro, Buses RED y Tren Nos – Estación Central.

Cabe recordar que el viernes pasado, el panel de expertos del Transporte Público determinó hacer un ajuste que dejó la tarifa en $795 en horario normal, mientras que en horario punta alcanzará los $895. Además, la medida afectará a las tarifas de adulto mayor y escolares, las que alcanzarán los $390 y $260 pesos respectivamente.

Por consiguiente, el monto máximo mensual Dale QR se fijará en $42.000 y comenzará a regir desde el 1 de marzo.

Según explicó el organismo esta subida en los precios es esencial para mantener el equilibrio financiero y tiene relación con que las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público tuvieron aumentos durante el pasado año.

Nuevas tarifas del transporte público de la RM:

Buses Adulto: $795

Tarifa Metro Valle: $815

Tarifa Metro Punta: $895

Tarifa Metro Baja: $735

Tarifa Trenes Valle: $815

Tarifa Trenes Punta: $895

Tarifa Trenes Baja: $735

Escolar Media y Superior: $260

Tarifa Adulto Mayor Integrada: $390

Tarifa Adulto Mayor Pensionado: $260

Tarifa Inteligente Dale QR (desde 1 de marzo): $42.000