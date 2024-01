Cuando es el Super Bowl 2024 y quién realizará el show de medio tiempo

El Super Bowl es el partido de campeonato de fútbol americano de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para la temporada 2023, entre los Chiefs de Kansas y los 49ers de San Francisco. El encuentro está programado para jugarse el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada a las 20:30 horas (hora de Chile) y se podrá ver por las señales de ESPN y STAR Plus.

Este encuentro es el más importante de la temporada 2023 y tiene un factor interesante que es un partido que ya se jugó, ambos equipos se enfrentaron en el Super Bowl LIV en el 2020. En esa ocasión, fueron los Chiefs quienes se llevaron la victoria, en un partido peleado que se definió hasta los últimos minutos con un marcador de 31-20.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los Chiefs compartieron el jersey de color rojo que portarán para el partido por el campeonato de la NFL, en tanto los 49ers saldrán con su camiseta blanca.

Otro momento importante en la historia de los Super Bowl es el show del medio tiempo, en donde han participado artistas como Shakira, Jennifer López, The Weeknd o Rihanna. En este caso, quien tendrá la responsabilidad es el cantante estadounidense Usher, quien es uno de los representantes más relevantes del R&B, Dance y Pop con éxitos como ‘Yeah’, ‘Somebody to love’, ‘U Got It Bad’ y ‘OMG’.

Otras de las figuras importantes que estarán presenten en el evento son la cantante Taylor Swift, que es la actual novia de la estrella de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce. Sin embargo, no es seguro que pueda estar en el Super Bowl LVIII, ya que, tiene un concierto en Japón la noche anterior al juego.

Por otra parte, el astro del futbol mundial, Lionel Messi, que participará en un comercial de la cervecera Michelob Ultra, donde tendrá al jugador entrando a un bar, en donde estará esperando una helada cerveza. Esto se contará en 60 segundos y el pago por esta publicidad es de 14 millones de dólares.