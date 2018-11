El momento en que a Thalia y Natti Natasha se le apaga la pista y se escucha su voz real

Thalía en Estados Unidos se encuentra realizando una serie de conciertos por Estados Unidos. De hecho, en el escenario le tocó compartir con Paulina Rubio, Gloria Trevi y Yuriria en el concierto "Las que mandan" en The Forum de Los Ángeles. Precisamente en este show la intérprete mexicana sufrió una falla en la pista de audio de la canción "No me acuerdo", que interpretaba junto a Natti Natasha y dejó al descubierto su verdadera voz en la canción. El hecho generó múltiples reacciones en Redes Sociales.