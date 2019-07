El periodista argentino, Daniel Avellaneda, expresó sus temores y sus deseos en cosa de minutos en el programa Debate Final. En primera instancia, el panelista manifestó que “no sé si no nos conviene quedar afuera ahora. Si llega a estar Chile en la final, y perdemos otra final con Chile… yo no quiero perder más finales contra Chile”.

Además comentó: “Yo no quiero saber nada de enfrentar a los chilenos otra vez. Ya estoy podrido de que me gasten los chilenos”.

Luego de expresar sus temores con la Roja, tras las traumática derrotas en dos finales consecutivas, Avellaneda cambió su parecer luego de que el reportero que sigue a la albiceleste en Brasil se refiriera sobre el buen estado de ánimo del plantel trasandino, a pesar de mostrar un fútbol que deja que desear.

“Traigan la copa, quiero que le ganen a Chile, quiero que le ganen a Brasil y me traigan la copa, pero que se la ganen a Chile, a Perú no me interesa”. Sostuvo Avellaneda.

Video vía Twitter @FOXSportsArg