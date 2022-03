Atacan a convencional Barraza (PC) afuera del exCongreso: "Fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha"

En presencia de personal de Carabineros, a las afueras del ex Congreso Nacional, una mujer que portaba una bandera de Chile en sus manos agredió al convencional Marcos Barraza (PC).

El integrante de la Convención Constitucional y representante del distrito 13 relató que fue agredido por "los fanáticos de la ultraderecha, los que profesan la intolerancia y el odio". El también exministro de Desarrollo Social manifestó que "esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos".

Su par Alondra Carrillo compartió el registro de la agresión al convencional comunista y calificó a la perpetradora —quien fue detenida— como una "manifestante antiderechos". Este ataque, dijo, a un día de que votemos la interrupción voluntaria del embarazo en el Pleno, "busca amedrentar a quienes estamos a favor del aborto, legal, seguro y gratuito".

La convencional Constanza Schonhaut (CS) añadió que "todos tienen derecho a manifestarse pero nadie tiene derecho a agredir". Según publicó en Twitter, la representante del Distrito 11 y militante del Frente Amplio, "es inaceptable la violencia ejercida por partidarias de pañuelos celestes. Mi solidaridad con Marcos, y tod@s los convencionales que también fueron agredidos, valoro la condena transversal al hecho".