ClicAM: PC apoya decisión de convocar al Cosena. Marcel reconoce “sorpresa negativa” por Imacec

Tras dudas de parlamentarios, finalmente el PC apoya decisión de convocar al Cosena

La comisión política del Partido Comunista reconoció “la importancia” de contar con la opinión de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional o Cosena por sus siglas. Esto, luego que parlamentarios del partido manifestaran su rechazo a la decisión del presidente Boric.

El anuncio del primer mandatario había sido bienvenido por todos amplios políticos, salvo por el PC. Cabe recordar que para este lunes a primera hora fue citado el Cosena, reunión en la que participan los presidentes de los 3 poderes del Estado, esto es el presidente de la república, los presidentes del senado y la cámara de diputados y el presidente de la corte suprema… a ellos se suman el contralor general de la república, más los comandantes en jefe de las 3 ramas de las fuerzas armadas y el general director de carabineros.

Ministro Elizalde llama a avanzar en aprobación del reglamento del proyecto de infraestructura crítica

En torno al mismo tema del Cosena, el Ministro Elizalde hizo un llamado a las fuerzas políticas para avanzar durante el receso legislativo en los acuerdos que permitan aprobar lo que falta para que la ley de infraestructura crítica está lista para su aplicación.

Incluso, el presidente de la cámara de diputados, Ricardo Cifuentes, señaló que, si hay que legislar durante el receso de febrero, están disponibles para hacerlo, dada la urgencia que vive el país en materia de seguridad.

Presidente Boric participa en “manifestación silenciosa” contra la delincuencia en barrio Yungay

El presidente Gabriel Boric participó inesperadamente en la manifestación silenciosa que fue convocada por los vecinos del barrio Yungay en contra de los permanentes actos de violencia y crimen organizado que viven. El último de ellos fue el robo con violencia que sufrieron dos monjas al interior del convento de la Congregación Hijas de San José, protectoras de la infancia. Los manifestantes caminaron por las calles del sector en silencio y portando pancartas con la consigna de “¡por una vida en paz!”. En esa línea, el jefe de Estado, expresó su preocupación y solidaridad en torno a los problemas de seguridad que enfrentan los vecinos. “donde voy, en cualquier comuna de Chile, no solamente en la RM, la gente me plantea que está preocupada. Que no basta con que nosotros nos preocupemos, sino que tenemos que ocuparnos”.

Marcel reconoce “sorpresa negativa” por Imacec de diciembre

Tras la dura caída del Imacec de diciembre de un 1% negativo, que dejó a la economía chilena con un retroceso de 0,2% para el año 2023, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que las cifras fueron una sorpresa negativa.

“Desgraciadamente en esta oportunidad ha sido una cifra inesperadamente negativa que ha estado por debajo de las expectativas del mercado, tanto respecto de la variación en 12 meses con una caída de 1%, como respecto del mes anterior también con una caída de 1%”, dijo el jefe de las finanzas públicas. Con estos números, el gobierno registra el peor desempeño económico en los dos primeros años de gestión desde el retorno de la democracia en 1990.

“Profesor del torniquete” condenado por daños a un monumento nacional

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Roberto Campos, más conocido como el “profesor del torniquete”, a 541 días de cárcel por daños a un monumento nacional, luego de que fuera sorprendido rayando la iglesia San Francisco. Campos deberá cancelar una multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que serían alrededor de unos 770 mil pesos chilenos.

Roberto Campos Weiss se hizo conocido luego de estar 54 días en prisión preventiva por romper un torniquete en la estación San Joaquín de la Línea 5 del Metro de Santiago, durante el estallido social.

Presidente Boric nombra a Pablo Selles como seremi de educación en Atacama

El gobierno nombró a Pablo Selles como nuevo seremi de educación de la región de Atacama, tras la renuncia este miércoles de Gabriel González, que se mantenía en el cargo desde marzo del 2022 y tras un 2023 marcado por el extenso paro de los profesores por los traspasos de los colegios desde la administración municipal a los servicios locales de educación pública que finalmente fue postergado. Selles es profesor de educación básica, activista en temas de discapacidad y comunicador.

CMF multa a cuatro bancos por dar crédito a deudores de pensiones de alimentos

La Comisión para el Mercado Financiero multó a 4 bancos por otorgar créditos a personas que figuran en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, con un total de más de 210 millones de pesos.

Según la CMF, los bancos no cumplieron con la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que establece que al momento de otorgar un crédito, se debe revisar el registro y retener una parte del crédito otorgado si es que la persona figura como deudor de pensiones de alimentos.

Los bancos multados son el Santander, Banco Consorcio, Banco Ripley y Banco Estado.

Argentina: Continúa debate por “ley ómnibus” y disturbios en las afueras del Congresos

Continúa la discusión de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados de Argentina en medio de incidentes en los alrededores del Congreso, en Buenos Aires, por manifestantes que se oponen a las reformas económicas y laborales del gobierno del presidente Javier Milei. Los enfrentamientos con la policía dejaron detenidos y heridos, lo que hizo que algunos parlamentarios, sobre todo kirchneristas, pidieran que se interrumpiera la discusión, cosa que no prosperó.

Ministro de Defensa de Israel asegura que bajará la intensidad de los combates

El ministro de Defensa de Israel aseguró que el Ejército de su país pasará de intensos combates a operaciones de baja intensidad, para concentrarse en lo que denominó la “eliminación selectiva” de la cúpula del Movimiento de Resistencia Islámica. Esta decisión del gobierno de Israel fue comunicada al secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien ha mostrado su apoyo para lograr una solución diplomática al conflicto en la frontera con Líbano, donde el Israel y Hezbolá mantienen enfrentamientos.

