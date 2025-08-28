Jeannette Jara se desmarca y desautoriza a Carmona en medio de tensión en comando oficialista

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) se desmarcó de su partido al rechazar los dichos del timonel comunista, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda Mario Marcel, valorando su rol en la estabilidad económica. Sus declaraciones dejaron en una posición incómoda a la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, que había respaldado a Carmona. En el oficialismo acusaron al líder comunista de no apoyar a Jara y priorizar los intereses parlamentarios de la colectividad. Paralelamente, el PS propuso a Heraldo Muñoz como referente en relaciones internacionales en el comando.

Consulta indígena seguirá adelante: Gobierno intensifica planificación ante bloqueo de comunidades

El Gobierno ratificó que seguirá adelante con la consulta indígena sobre un nuevo sistema de tierras, pese al rechazo de comunidades mapuche y a críticas del oficialismo por su coincidencia con las elecciones. El subsecretario Víctor Ramos descartó imposición y defendió que se trata de una propuesta abierta al debate. Delegados en La Araucanía y Los Ríos confirmaron continuidad con eventuales ajustes, aunque comunidades impidieron reuniones en varias comunas. La oposición mapuche acusa falta de legitimidad y exclusión de temas clave.

José Zara Holger fue detenido de nuevo: esta vez por crimen de Ronni Moffitt

El exagente de la DINA José Zara fue detenido pocas horas después de salir en libertad tras cumplir 15 años de condena por el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. El ministro subrogante Alejandro Aguilar ordenó su reingreso a Punta Peuco en el marco del proceso por el crimen de Ronni Moffitt, secretaria de Orlando Letelier, asesinada en 1976 en Washington. Zara está procesado junto a Raúl Iturriaga, Michael Townley y otros exagentes. Deberá permanecer en prisión preventiva a la espera de un fallo.

Caso Hermosilla: Corte Suprema inicia proceso de cuaderno de remoción de jueza Verónica Sabaj

La Corte Suprema abrió el cuaderno de remoción contra la suspendida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras confirmarse su sanción de cuatro meses con medio sueldo por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, imputado en un caso de corrupción. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, firmó la resolución el 26 de agosto. Sabaj tiene cinco días para presentar su informe antes de que se convoque a audiencia de pleno que definirá su continuidad.

Información privilegiada: Gabriel Ruiz-Tagle enfrentará pena por fraude bursátil en Blanco y Negro

Gabriel Ruiz-Tagle, exministro del Deporte y expresidente de Blanco y Negro, fue declarado culpable por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal por uso de información privilegiada en la venta de acciones del club Colo Colo en 2018. El tribunal desestimó su defensa y consideró que la operación vulneró la ley de Mercado de Valores. La sentencia será leída el 10 de septiembre. La Fiscalía pide 3 años y un día de presidio, inhabilitación para ejercer cargos públicos y para ser director de sociedades.

Putin, Kim y veintena de líderes globales acompañarán a Xi Jinping en desfile del Día de la Victoria

Xi Jinping encabezará el desfile en Pekín por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, acompañado por líderes como Vladímir Putin, Kim Jong-un, Miguel Díaz-Canel y Alexander Lukashenko. También asistirán mandatarios de Irán, Pakistán, Birmania, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia y Malasia, además de Serbia, Eslovaquia, Armenia y Azerbaiyán. África estará representada por Congo y Zimbabue. China busca exhibir poderío militar y afianzar su rol como socio estratégico frente a EE.UU.

Indicadores económicos para hoy

Aquí tienes los indicadores económicos oficiales de Chile para el jueves 28 de agosto de 2025, según el Banco Central, en un formato breve y preciso:

UF: $39 348,94 CLP

UTM (agosto): $68 647,00 CLP

Dólar observado: $961,84 CLP

Euro (tipo nominal): $1 126,72 CLP

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %