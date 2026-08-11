ClicAM: Cámara aprueba vetos de Kast y reforma de seguridad abre desmarques oficialistas

Cámara aprueba los tres vetos de Kast y la Ley Miscelánea vuelve al Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los tres vetos supresivos del Presidente José Antonio Kast a la Ley Miscelánea. Las observaciones eliminan la prohibición absoluta del anatocismo, el derecho al olvido financiero y las restricciones a los acuerdos para pagar facturas en plazos superiores a 30 días. Las votaciones obtuvieron entre 74 y 75 respaldos, mientras el PDG se abstuvo en los tres casos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que las normas podían generar efectos contrarios a sus objetivos. El Senado revisará los vetos este miércoles 12 de agosto y el proyecto aún enfrenta requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Reforma de seguridad abre los primeros desmarques en el oficialismo

La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast abrió dudas en RN y la UDI. El senador de RN Andrés Longton cuestionó la necesidad de modificar la Carta Fundamental y la calificó de simbólica. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, coincidió en que cualquier cambio debe limitarse a normas indispensables. El proyecto contempla un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y facilidades para incautar bienes. El Ejecutivo espera ingresarlo al Senado el jueves o viernes y renovó las urgencias de 19 iniciativas de la agenda ACOT.

Ofertas de empleo caen por noveno mes y marcan su peor julio desde 2020

Las ofertas de empleo por internet completaron nueve meses consecutivos de caídas y registraron su peor julio desde el 2020. El índice que publica el Banco Central llegó a 69,3 puntos, con una disminución de 10,5 % en 12 meses y de 1,9 % respecto de junio. El registro coincide con un desempleo de 9,4 % durante el trimestre abril-junio y con cuatro meses de destrucción de puestos formales. En ese período se crearon 81.778 empleos, pero desaparecieron 32.800 ocupaciones formales y las nuevas plazas fueron informales. Especialistas advierten que la persistente debilidad de las vacantes dificulta anticipar una baja significativa del desempleo.

Gobierno permite a Codelco retener todas sus utilidades de 2025

El Gobierno autorizó a Codelco a retener el 100 % de los remanentes generados durante el 2025, una decisión inédita en más de 50 años. La medida dejará cerca de mil 422 millones de dólares en la cuprífera estatal, aunque sus utilidades en 2025 alcanzaron los 2 mil 423 millones. El biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, afirmó que los recursos respaldarán el plan de recuperación y ayudarán a evitar un mayor endeudamiento. Los fondos deberán priorizar las faenas actuales, los proyectos destinados a recuperar capacidad productiva y los compromisos financieros. Hacienda reconoció que la capitalización tendrá un impacto fiscal inmediato.

Gobierno declara emergencia preventiva por lluvias entre Arica y Coquimbo

El Gobierno declaró una emergencia preventiva climática desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo ante un nuevo sistema frontal en la macrozona norte. La medida rige desde el 10 hasta el 16 de agosto y permite anticipar trámites, reforzar la coordinación y disponer de recursos para la primera fase de una eventual emergencia. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que los delegados regionales deberán coordinarse con organismos públicos y las Fuerzas Armadas para preparar ayuda humanitaria. El Ejecutivo también habilitó el mecanismo necesario para ordenar posibles suspensiones de clases según la información de Senapred.

Terremoto en Colombia deja al menos 132 muertos y más de 570 heridos

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia dejó al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. El sismo ocurrió a las 7:34, hora local, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Pereira concentra 60 víctimas fatales y mantiene 15 puntos críticos para las labores de rescate. Las autoridades reportaron 86 edificios colapsados y seis aeropuertos con operaciones suspendidas. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja, mientras Colombia moviliza recursos bajo la declaración de desastre nacional.

Tifón Dolphin obliga a evacuar a más de un millón de personas en China

El tifón Dolphin obligó a evacuar a más de un millón de personas en la costa oriental de China y dejó inundaciones, barrios anegados y lluvias históricas en Shanghái. El ciclón tocó tierra en Zhejiang con vientos sostenidos de 151 kilómetros por hora y luego se degradó a tormenta tropical. Wenzhou trasladó a más de 900 mil personas y abrió más de mil 500 refugios, mientras Shanghái reportó otros 215.600 evacuados. La ciudad registró 312,9 milímetros de lluvia en 24 horas, su mayor acumulado desde 1872, y canceló más de 940 vuelos. Los restos del sistema avanzan hacia el centro del país y mantienen riesgos de inundaciones y desprendimientos.

Chile vence a Egipto y sigue con vida en el Mundial Sub 17 de vóleibol

Chile consiguió su primera victoria en el Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol y mantuvo abiertas sus opciones de avanzar de ronda. Las Guerreras Rojas derrotaron a Egipto por tres sets a uno en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional. El equipo africano ganó la primera manga por 25 a 22, pero la selección dirigida por Raúl Pereyra remontó con parciales de 25 a 10, 25 a 20 y 25 a 20. El triunfo llegó después de las derrotas ante República Checa, Tailandia y Estados Unidos en las tres primeras presentaciones. Chile cerrará este martes la fase de grupos frente a Turquía, en un partido decisivo para su continuidad en el campeonato.