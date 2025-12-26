Corea del Centro: despedimos el año revisando los temas que marcaron este 2025

Queda menos de una semana de 2025, cerrando un año convulso y marcado por el crecimiento exponencial del uso y capacidad de la inteligencia artificial. Destaca la consolidación de los agentes de IA capaces de planificar y ejecutar tareas complejas de extremo a extremo, interactuando con múltiples aplicaciones y APIs sin supervisión constante.

Asimismo, se ha avanzado en la multimodalidad de nueva generación, donde modelos como GPT-5, Gemini Ultra 2.0 y otros open-source permiten una comprensión y generación contextual mucho más rica, combinando texto, voz, imágenes y vídeo en tiempo real con mayor coherencia.

En tanto, hace pocas semanas nuestro país cruzó un umbral impensado en la década pasada: José Antonio Kast, miembro histórico del gremialismo y hoy líder del Partido Republicano, rompió el tabú con el que debió cargar por años la derecha y se convirtió en el primer Presidente tras el retorno a la democracia en haber votado por el Sí en el plebiscito de 1988.

Su Gobierno, al que presentó como uno “de emergencia”, deberá afrontar desde el 11 de marzo una agenda marcada por los problemas migratorios, la crisis de delincuencia, la necesidad de un ajuste fiscal y revitalizar la economía nacional.

De estos y otros temas conversamos en este último capítulo del 2025 de Corea del Centro. Hoy junto al editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman, nuestro coordinador editorial, Alejandro Reppening, y nuestro editor general, Héctor Cossio.