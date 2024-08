Eugenio Tironi y la crisis de confianza: “Posestallido desperdiciamos una gran de oportunidad”

Con amplias redes en los mundos de la política y las empresas, Eugenio Tironi es uno de los personajes clave de la transición. Acaba de presentar su nuevo libro sobre la justificación de la empresa y el nuevo capitalismo en Chile. Y para eso lo invitamos a La Mesa de El Mostrador esta semana.

Hablamos sobre la evolución del propósito empresarial en Chile, la necesidad de superar la doctrina Friedman y los desafíos de la empresa moderna, enfatizando la importancia de adaptarse a una realidad donde los trabajadores buscan ser parte de un movimiento, y la necesidad de procesos más disruptivos y creativos.

Dice que esa falta de evolución en la forma en que las empresas definen su rol en la sociedad es un factor clave en la crisis de confianza que nos golpea, tanto a nivel de la política como de la economía.

“Tras el estallido perdimos una ventana de oportunidad. Se produjo un grado de autorreflexión, pero la desperdiciamos. Afectó que prácticamente no tuvimos Gobierno y la actitud de la oposición”.

En su libro La justificación de la empresa y el nuevo capitalismo, Tironi dice que el capitalismo y la empresa están buscando su justificación. Lamenta que parte de su rol social en Chile lo destruyera la llegada de los Chicago Boys: “Se obnubilaron con Milton Friedman. En Chile la doctrina Friedman fue adoptada con fanatismo y dejó de lado todo lo social”.

Es optimista respecto a que las cosas están cambiando, aunque a veces muy lento, y agrega que la retórica avanza mucho más rápido que los hechos. Pero señala que no es menor que la transparencia y la gobernanza ya sean valores de época para los empresarios.

Sobre el caso Hermosilla y la institucionalidad

“Es muy triste ver cómo este tipo de personaje pudo llegar a atrapar e influir en redes de poder extraordinariamente influyentes y que controlaban el país hasta hace pocos años”, dice.

“Me golpea mucho. Yo no estoy fuera. Yo conozco cómo funcionan los mecanismos de poder, pero algo de esta naturaleza no había sospechado (…) y sobre todo la ingenua credulidad de personajes poderosos, tanto en el campo político como empresarial, respecto a un personaje como Luis Hermosilla, que no había que ser demasiado sagaz para descubrir que era una persona dispuesta a aprovechar cualquier circunstancia para su beneficio. Y que tenía una escala de valores muy pervertida, muy sociopática”, agrega.

Tironi dice que espera que su libro les sirva a los empresarios y ejecutivos para liderar organizaciones que están enfrentando grandes cambios.