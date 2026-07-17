¿Funciona la Ley de Etiquetado? El impacto real en la obesidad infantil con Guillermo Paraje

¿Realmente sirven los octógonos negros en los alimentos? En este episodio de Lista de Espera” Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con el economista e investigador Guillermo Paraje, sobre su más reciente y revelador estudio. Por primera vez, se analiza el impacto directo de la Ley de Etiquetado de Alimentos en Chile sobre los índices de salud, demostrando una reducción real en el sobrepeso y la obesidad infantil.

Acompáñanos a descubrir cómo esta política multidimensional no solo cambió los hábitos de consumo, sino que obligó a la industria (“Big Food”) a reformular sus productos. También analizamos las presiones comerciales, los “desiertos de comida” y cuáles deberían ser los próximos pasos en salud pública (¿impuestos saludables o mejores políticas de oferta?).