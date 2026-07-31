¿Qué esconde el proyecto “Escucha su corazón”?

A primera vista, la propuesta parece un acto de consentimiento informado que ofrece a las mujeres la opción de escuchar los latidos fetales en las tres causales de aborto. Sin embargo, un análisis bioético más profundo revela contradicciones importantes: ¿Es una herramienta de información o una medida coercitiva que presiona a la mujer y limita la autonomía médica?

Además, analizamos las cifras de aborto por violación en menores de 15 años, el uso político de este proyecto ante la crisis de natalidad y cómo ha evolucionado la objeción de conciencia en los hospitales públicos chilenos.

¿Crees que este proyecto busca informar o imponer barreras?