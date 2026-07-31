¿Qué esconde el proyecto “Escucha su corazón”?
En este episodio de “Lista de Espera”, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con la Dra. Sofía Salas, reconocida especialista en bioética, sobre el polémico proyecto de ley “Escucha su corazón”.
A primera vista, la propuesta parece un acto de consentimiento informado que ofrece a las mujeres la opción de escuchar los latidos fetales en las tres causales de aborto. Sin embargo, un análisis bioético más profundo revela contradicciones importantes: ¿Es una herramienta de información o una medida coercitiva que presiona a la mujer y limita la autonomía médica?
Además, analizamos las cifras de aborto por violación en menores de 15 años, el uso político de este proyecto ante la crisis de natalidad y cómo ha evolucionado la objeción de conciencia en los hospitales públicos chilenos.
¿Crees que este proyecto busca informar o imponer barreras?
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