Trasplantes en Chile: por qué faltan órganos y cómo solucionarlo
Hablamos de la realidad del trasplante hepático en Chile junto a la dra. Blanca Norero del Hospital Sótero del Río.
¿Sabías que en Chile más de 2.700 personas esperan un trasplante de órgano y muchos no logran recibirlo a tiempo? En este nuevo episodio de Lista de Espera, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con la Dra. Blanca Norero, del Hospital Sótero del Río: gastroenteróloga, hepatóloga y referente nacional en trasplantes de hígado.
Analizamos por qué, a pesar de que la ley chilena establece que todos somos donantes universales, la negativa familiar sigue siendo un obstáculo gigantesco a la donación. Exploramos la brecha entre el sistema público y privado, la importancia de las Unidades de Procuramiento en los hospitales y por qué necesitamos legalizar la donación a “corazón parado” para salvar más vidas.
También derribamos el mito del alcoholismo como única causa de daño hepático, profundizando en cómo la epidemia de obesidad y diabetes está cambiando el perfil de quienes necesitan un hígado nuevo.
Finalmente, aclaramos varios mitos acerca de como se prioriza el trasplante: ¿Es posible saltarse la fila? ¿Por qué algunas personas se trasplantan muy rápido y otras esperan mucho más?
Un episodio fundamental para reflexionar sobre la donación, la prevención y las políticas públicas urgentes que Chile necesita.
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