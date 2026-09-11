Trasplantes en Chile: por qué faltan órganos y cómo solucionarlo

¿Sabías que en Chile más de 2.700 personas esperan un trasplante de órgano y muchos no logran recibirlo a tiempo? En este nuevo episodio de Lista de Espera, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con la Dra. Blanca Norero, del Hospital Sótero del Río: gastroenteróloga, hepatóloga y referente nacional en trasplantes de hígado.

Analizamos por qué, a pesar de que la ley chilena establece que todos somos donantes universales, la negativa familiar sigue siendo un obstáculo gigantesco a la donación. Exploramos la brecha entre el sistema público y privado, la importancia de las Unidades de Procuramiento en los hospitales y por qué necesitamos legalizar la donación a “corazón parado” para salvar más vidas.