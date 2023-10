Gobierno confirma que chilena Loren Garcovich fue secuestrada por Hamás tras ataque a Israel

Durante la reunión número 65 de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe —organizada por la CEPAL—, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Antonia Orellana, se refirió a la situación de Loren Garcovich, chilena desaparecida desde el pasado sábado en Israel tras el sorpresivo ataque del grupo islámico radical Hamás.

La ministra Orellana confirmó que Garcovich —quien está casada con un ciudadano español de origen vasco— está “secuestrada”, luego que las primeras versiones señalaran que la chilena estaba “desaparecida”. “Hoy concentro mi atención en la situación de Loren Garcovich, mujer chilena secuestrada por Hamas, cuya liberación exigimos“, sostuvo la secretaria de Estado.

La titular del Ministerio de la Mujer sostuvo que la misma exigencia se hace también para “las mujeres y las niñas que han sido secuestradas en el marco de este conflicto, que una vez más refleja el crudo impacto de la violencia estructural de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres”.

La ministra hizo un llamado “a la acción solidaria por la paz ante los conflictos bélicos que vive el mundo en este momento”, pidiendo que este tema pueda ser un consenso y que sea parte de la declaración de la reunión de la CEPAL, en línea con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “que da el primer pie para la construcción de esa agenda tan valorada de Mujeres, Paz y Seguridad”.

Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto van Klaveren, había reconocido que “no tenemos más información”, sobre Loren Garcovich. Obviamente, agregó, “es una situación extremadamente delicada, no estamos informados respecto del avance de posibles conversaciones que se puedan realizar entre quienes son responsables del secuestro y alguna otra entidad. No lo sabemos, eso es muy normal en estas situaciones”. El canciller chileno afirmó que “cualquier conversación que pueda haber, se mantiene en reserva. No es que nosotros estemos realizando una conversación directamente, pero suponemos que hay conversaciones que están en curso a través de terceros”.

Loren Pamela Garcovich Montoya —conocida por sus amigos como Dafna— nació en San Felipe, Región de Valparaíso, el 24 de junio de 1976. Es hija de Danny Garcovich Egred y Cecilia Montoya Varas. En 1984, cuando tenía 8 años, se mudó junto a su familia a Israel. Esto debido a que sus abuelos son judíos que llegaron a Chile escapando del Holocausto y su padre, nacido en Santiago en 1955, quiso volver a las tierras de su origen.

Su padre, Danny Garcovich, dijo a CNN Chile que tuvo comunicación su hija hasta pasado el mediodía de aquel sábado: “Estuvimos en contacto constantemente. Ella desesperada decía que había gente dentro de la casa que estaban rompiendo todo y pedía auxilio, si alguien podía acercarse, si alguien podía llegar, auxiliarla”.

La Justicia española investiga la desaparición de Garcovih en Israel

La Audiencia Nacional española investigará la muerte de una joven hispano-israelí y la desaparición de un ciudadano vasco, así como la de su esposa, Loren Garcovich —de nacionalidad chilena—. La magistrada María Tardón acordó investigar las desapariciones de estos ciudadanos al considerar que los hechos podrían encuadrarse en un delito y que corresponde a la jurisdicción española investigarlos, al existir dos víctimas con esta nacionalidad y un familiar de primer grado de una de ellas.

La jueza adoptó esta decisión tras recibir un informe de la Jefatura del Servicio de Información de Madrid, en el que daba cuenta de las acciones sucedidas los días 7 y 8 de octubre y de la desaparición de dos ciudadanos españoles en zona de conflicto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España también confirmó el fallecimiento de una joven de 19 años y doble nacionalidad española e israelí, Maya Villalobo Sinvany, que se encontraba en la base de Nahal Oz, cerca de la frontera de Gaza, haciendo el servicio militar. En este sentido, detalló que, siguen en paradero desconocido Iván Illarramendi Saizar, de 46 años, natural de la localidad vasca de Zarautz, y su mujer, Loren Garcovich, de origen chileno, quienes vivían en un kibutz a dos kilómetros de la franja de Gaza.

Según las últimas cifras conocidas, el número de fallecidos en Israel por el ataque sorpresa del sábado de las milicias de Hamás superó los 1.200 y los heridos superan los 3.000, mientras que los bombardeos israelíes en Gaza causaron ya 1.055 muertos y al menos 5.184 heridos.

Cabe mencionar que el Gobierno de Chile dispuso tres vuelos humanitarios con el fin de rescatar a los 428 chilenos que se encuentran atrapados en este nuevo conflicto en Medio Oriente.