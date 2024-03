Al menos siete personas desaparecidas tras derrumbe de puente en Baltimore

Al menos siete personas están desaparecidas y son activamente buscadas por los bomberos de la ciudad de Baltimore (norte de EEUU) después del derrumbe de un puente sobre el río Patapsco a causa del choque de un carguero contra uno de sus pilares, según fuentes locales.

El departamento de bomberos de la ciudad señaló que un equipo de buceadores busca dentro del agua a esas siete personas, supuestamente ocupantes de los vehículos que cayeron al río a causa del accidente en el Francis Scott Key Bridge, de estructura metálica.

Un vídeo de procedencia anónima muestra cómo el barco choca contra uno de los pilones que sostienen el puente que en cuestión de minutos se derrumba por completo.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

— BNO News (@BNONews) March 26, 2024