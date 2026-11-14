Publicidad
Microsoft anuncia el restablecimiento total de su servicio tras la caída técnica MUNDO EFE
|
Agencia de noticias Contenido producido externamente. Cumple con las normas periodísticas.

Microsoft anuncia el restablecimiento total de su servicio tras la caída técnica

Publicidad
EFE
Por : EFE Agencia de noticias en español
Ver Más
Google El Mostrador en Google

Microsoft anunció el restablecimiento completo de sus servicios tras la caída global que comenzó el jueves y afectó las comunicaciones de empresas y gobiernos. La compañía atribuyó el incidente a una falla durante una ampliación de su red y descartó indicios de actividad maliciosa.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Microsoft confirmó este sábado la restauración total de sus servicios en todas las regiones y para los clientes afectados por la interrupción iniciada el jueves. La compañía explicó que el problema se originó durante una ampliación de la capacidad de su red y descartó vínculos con ciberataques o sistemas de inteligencia artificial. Además de disculparse por las interrupciones, anunció que publicará un informe detallado sobre las causas del incidente.
Desarrollado por El Mostrador

La tecnológica Microsoft anunció este sábado la restauración completa de su servicio a los clientes y regiones que todavía no lo habían recuperado, tras la caída técnica que sufrió desde el pasado jueves.

“Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al resto de los clientes y regiones afectados”, señaló la compañía en un mensaje en la red social X.

“Se pueden encontrar nuevas actualizaciones en MO1550821 en el centro de administración de Microsoft 365”, añade la comunicación.

Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

También te puede interesar:
Frei niega ante la justicia que su Gobierno ayudara a Pinochet a fingir una enfermedad mental
Frei niega ante la justicia que su Gobierno ayudara a Pinochet a fingir una enfermedad mental
Subsecretario Pavez por detención de su padre: “Lo que corresponde es la igualdad ante la ley”
Subsecretario Pavez por detención de su padre: “Lo que corresponde es la igualdad ante la ley”
Confirman presencia del gato andino en Parque Aguas de Ramón tras al menos 20 años sin registros
Confirman presencia del gato andino en Parque Aguas de Ramón tras al menos 20 años sin registros
Kast asegura que Chile tiene combustibles más baratos que el resto de América: cifras lo contradicen
Kast asegura que Chile tiene combustibles más baratos que el resto de América: cifras lo contradicen

De esta forma, se pone fin a un problema técnico que provocó una caída global de las comunicaciones de empresas y gobiernos en muchas regiones del mundo desde el pasado jueves.

La mayor empresa de software del mundo descartó que el fallo tuviera que ver con un problema relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que “no había indicios” de que fuese el resultado de una actividad “maliciosa”.

Microsoft pidió disculpas por las interrupciones y avanzó que proporcionará un informe completo posterior al incidente una vez se haya completado su revisión.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad