El presidente chino, Xi Jinping, recibió el jueves 19 de noviembre de 2026 a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y al mandatario ruso,Vladimir Putin, en una cumbre trilateral sin precedentes en Shenzhen. El encuentro reunió a los líderes de las tres mayores potencias militares del mundo en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Xi calificó las conversaciones de “históricas” y señaló que se abordaron temas que van desde la gobernanza mundial y la desnuclearización hasta la guerra en Ucrania y la seguridad energética.

La “declaración de paz” difundida tras el encuentro no hizo ninguna referencia a la guerra de Rusia contra Ucrania ni a la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos.

Los tres líderes acordaron impulsar reformas de las Naciones Unidas, limitar el papel de la Corte Penal Internacional y reafirmar su compromiso de evitar una guerra nuclear. También se comprometieron a aumentar el suministro de productos refinados del petróleo para hacer frente a los desafíos energéticos mundiales.

El encuentro, cuidadosamente escenificado, alimenta los temores de que Pekín, Washington y Moscú busquen reconfigurar el orden internacional en torno a esferas de influencia contrapuestas.

Xi calificó las conversaciones con Trump y Putin de “positivas, constructivas y fructíferas”. Por su parte, Trump celebró el encuentro afirmando que estaban “realmente haciendo historia”.

¿Quién salió más beneficiado de la cumbre?

Para Putin, las conversaciones trilaterales, así como las reuniones bilaterales que mantuvo previamente con ambos mandatarios, han supuesto una oportunidad para demostrar al mundo que estaba al mismo nivel que los líderes de Estados Unidos y China, pese a los esfuerzos de Occidente por aislarlo desde que lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Emma Chanlett-Avery, directora sénior de Asuntos Políticos y de Seguridad del Asia Society Policy Institute (ASPI), considera que Putin era quien más tenía que ganar con el encuentro, ya que “apareció en la escena internacional como uno de los actores dominantes del mundo”.

Chim Lee, analista sénior de The Economist Intelligence Unit (EIU), coincide con esta valoración. La celebración del encuentro constituye en sí misma “un gran logro para Rusia”, comenta a DW, aludiendo a la cobertura de los medios rusos, que lo han presentado como un acontecimiento que “refuerza la posición de Rusia en el mundo”.

Pekín, reacio a aceptar límites a su arsenal nuclear

La declaración conjunta emitida tras la cumbre señala también que los mandatarios se comprometen a trabajar para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.

El último tratado de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, conocido como Nuevo START, expiró en febrero de 2026.

Trump ha manifestado su deseo de alcanzar un acuerdo “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China. Pero Pekín se ha mostrado hasta ahora reacio a aceptar limitaciones, dado que su arsenal, estimado en unas 500 ojivas nucleares, sigue siendo considerablemente menor que el de Rusia y Estados Unidos. En cambio, se estima que Moscú y Washington poseen más de 5.000 ojivas nucleares cada uno.

Lee considera poco probable que China participe en un mecanismo trilateral institucionalizado de control de armas nucleares. “La diferencia entre el arsenal nuclear de China y los de Rusia y Estados Unidos sigue siendo bastante grande. Desde la perspectiva china, no parece tener mucho sentido poner a las tres potencias en la misma categoría en este ámbito”.

El experto cree que Trump asistió a la reunión porque está “pensando activamente en su legado durante sus dos últimos años en el cargo”. “En este contexto, establecer un mecanismo trilateral de control de armas nucleares habría sido un logro muy importante”, señala Lee.

¿Un anfitrión reticente?

China se mostró inicialmente reticente a organizar la cumbre trilateral, ya que no quería verse vinculada explícitamente a la guerra de Rusia contra Ucrania y perjudicar así los esfuerzos de Pekín por proyectarse como una fuerza de estabilidad mundial a largo plazo.

El Gobierno chino, que trabaja para reequilibrar sus relaciones económicas con la Unión Europea (UE), no quería dar la impresión de estar formando una especie de G3 con Washington y Moscú, ya que eso podría distanciarlo de otros socios internacionales.

Chanlett-Avery señala que China sentía cierta incomodidad ante la organización de este encuentro, por temor a verse involucrada en cuestiones relacionadas con Ucrania. Pero Pekín finalmente “consiguió el resultado que buscaba” y logró mantener el conflicto europeo fuera del centro de las conversaciones, apunta.

“China pudo presumir de Shenzhen y de todos sus deslumbrantes avances tecnológicos. Organizó un encuentro internacional exitoso que acaparó numerosos titulares”, añade. “Así que creo que China probablemente quedó satisfecha”.

Antes de la cumbre, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido del riesgo de una “segunda Yalta”, en referencia a la Conferencia de Yalta, celebrada en Crimea en 1945. En aquel encuentro, las potencias aliadas decidieron cómo sería el orden europeo de posguerra tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En Shenzhen, Putin subrayó que Rusia, Estados Unidos y China, como vencedores de la Segunda Guerra Mundial y miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto, tienen una “responsabilidad conjunta en el mantenimiento de la paz internacional”.