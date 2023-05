Historial académico, una réplica (el caso de Elisa Loncon)

En dicho contexto, agradecemos al académico de la Usach, el Dr. Andrés Navas, por proporcionarnos en este mismo medio, de unos simples pasos para que podamos rastrear el historial académico de Elisa Loncon. Pues bien, a la luz de los pasos y simple guía del Dr. Navas, veamos entonces como el perfil académico de Elisa Loncon podría o no ajustarse a los mínimos exigibles por la Usach para gozar de los beneficios mencionados; es decir: “cierta trayectoria académica y antigüedad; un currículum importante desde el punto de vista de las publicaciones”.

Bastante revuelo ha causado el caso académico de la Doctora Elisa Loncon en estos últimos meses, en especial luego de que la Universidad de Santiago (Usach) haya presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), luego de que esta resolviera acoger un amparo presentado por El Polígrafo de “EL Mercurio” para conocer los antecedentes académicos de la ex presidenta de la Convención Constitucional (ver aquí).

Recordemos que El Mercurio deseaba chequear si se cumplían las condiciones académicas exigidas, por parte de la Doctora Loncon, para gozar del beneficio de permiso sabático remunerado (un permiso laboral otorgado para ausentarse de sus funciones académicas, pero percibiendo íntegramente su remuneración). El Mercurio solicitó vía prensa, a la Usach, los antecedentes académicos de Loncon, sin embargo, no fueron entregados. Tras ello, se solicitó a través de Ley de Transparencia que el plantel entregara dichos datos asociados a la académica, en los últimos cinco años. El exrector de la Usach Juan Manuel Zolezzi, quien firmo el permiso de Loncon, señaló que para obtener dicho beneficio, los académicos debían tener “cierta trayectoria académica y antigüedad; un currículum importante desde el punto de vista de las publicaciones, de los trabajos que ha hecho y con base en eso, la comisión que analiza los casos toma una decisión”.

Cabe destacar que la Usach es una institución de educación superior pública y estatal, por lo que recibe cuantiosos fondos de todos los chilenos para promover la investigación y la enseñanza, por lo que, como ciudadanos, deberíamos esperar un mínimo de transparencia por parte de dicha casa de estudios; sobre todo si se trata de algo tan básico como los antecedentes académicos de una funcionaria que gozó de permiso sabático remunerado con fondos del Estado. Por lo demás, aquí no se está pidiendo nada del otro mundo, sino que se busca simplemente conocer los antecedentes académicos de la Doctora Loncon en la Usach —tales como cursos dictados de pregrado y posgrado, y la publicación de estudios y papers revisados por pares durante los últimos 5 años—, sobre todo después de que se le otorgara un año sabático remunerado por “un currículum importante desde el punto de vista de las publicaciones”.

En todo este problema, la Usach trató de hacer lo correcto y de mantener la transparencia para con nuestros recursos públicos e informar a la Doctora Loncon, de esta exigencia; en palabras de la Usach: “la universidad cumplió con la obligación de notificar a la persona involucrada y se recibió su oposición, por lo que, en virtud de lo precedentemente señalado, no procede efectuar la entrega de información”. En simple, la propia Doctora Loncon se ha negado a entregar lo solicitado a pesar de que esto va contra el espíritu de la Ley de Transparencia para salvaguardar nuestros recursos públicos.

En dicho contexto, agradecemos al académico de la Usach, el Dr. Andrés Navas, por proporcionarnos en este mismo medio, de unos simples pasos para que podamos rastrear el historial académico de Elisa Loncon. Pues bien, a la luz de los pasos y simple guía del Dr. Navas, veamos entonces como el perfil académico de Elisa Loncon podría o no ajustarse a los mínimos exigibles por la Usach para gozar de los beneficios mencionados; es decir: “cierta trayectoria académica y antigüedad; un currículum importante desde el punto de vista de las publicaciones”.

Así las cosas, si seguimos la guía de Andrés Navas y utilizamos la poderosa herramienta para buscar publicaciones académicas llamada “Google Académico”, podemos fácilmente encontrar todos los artículos y papers académicos publicados por Elisa Loncon (ver aquí). Si se utiliza la barra de herramientas de Google Scholar, para poder organizar las publicaciones de Loncon y filtrar por fecha de publicación para los años 2018-2022 (los 5 años en cuestión), podemos entonces notar que Elisa Loncon desde el 2018 ha publicado los siguientes 7 artículos, ensayos y/o libros: (hay que poner importante atención en el factor de impacto de dichas publicaciones, ver aquí la definición de factor de impacto).

1) Txayenko: Libro que es su autobiografía personal publicada por Lumen (2023, ver aquí), que no podemos catalogar de contribución académica en cuanto es una autobiografía.

2) “Knowledges From the South: Reflections on Writing Academically” (2022), paper publicado en coautoría con Ana Luisa Muñoz-García en la Revista Educational Studies (factor de impacto 1.1).

3) “Transforming Chile from the Ground Up” (2022), ensayo que es un “report” de 5 páginas y no un paper académico.

4) “Una aproximación al tiempo, el pensamiento filosófico y la lengua mapuche” (2019), paper publicado en la Revista Árboles y Rizomas que es de su misma casa de estudios Usach (revista sin factor de impacto).

5) “Neologismos en mapuzugun: palabras creadas en un proceso de enseñanza y de aprendizaje” (2018), paper publicado en la Revista Literatura y Lingüística, publicada por la Universidad Católica Silva Henríquez (impact factor 0.17).

6) “Indigenous Language and Identity inside Social Movements among Mapuche People Today” texto (sin factor de impacto) publicado en una colección de ensayos en Editorial Peter Lang (ver aquí) (en el mundo académico de las ciencias sociales los ensayos de libro no son considerados como contribuciones académicas al mismo nivel que un paper).

7) “La création lexicale comme outil didactique en mapudungun : vers une perspective métalinguistique et intergénérationnelle”, paper publicado en la Revista The Canadian Modern Language Review (factor de impacto de 0.9) en coautoría con Alejandra Vergara.

8) “Circulo Domoche: making memory and doing methodology as we go” (2022), paper publicado en la Revista International Journal of Research & Method in Education (revista con factor de impacto de 0.7) en coautoría con Andrea Lira y Ana Luisa Muñoz-García.

9) “Doing the work, considering the entanglements of the research team while undoing settler colonialism”, paper publicado en la Revista Gender and Education (factor de impacto 1.8), en un volumen especial de “Decolonizing Gender and Education Research”, en coautoria con Andrea Lira y Ana Luisa Muñoz-García.

En síntesis de nuestra exhaustiva revisión de los trabajos académicos de la Doctora Loncon, y siguiendo la guía simple de Navas publicada en El Mostrador, podemos sacar las siguientes conclusiones: Loncon en los últimos cinco años (2018-2022) ha publicado seis papers académicos, de los cuales solo dos han sido publicados en revistas académicas internacionales con factor de impacto mayor a 1. Además, de aquellos 2 papers con alto impacto, Loncon fue solo la tercera autora (i.e., no la autora principal de dichas investigaciones). Es decir, en cinco años y considerando un periodo extensivo de sabático en donde Elisa Loncon no tenía carga académica, ella público 2 papers con relativo impacto. Recordemos al lector que el requisito mínimo para gozar de un periodo sabático con goce de sueldo descansa en el criterio de “un currículum importante desde el punto de vista de las publicaciones”. Dejo al lector informado y aquellos expertos en publicaciones y en productividad académica la libertad de juzgar la evidencia y sacar sus propias conclusiones.

Para finalizar, y si dejamos de lado toda la evidencia y los debates pueriles de revistas académicas y factor de impacto, todavía queda la extraña pregunta en el aire: ¿Por qué la Doctora Loncon se sigue negando a transparentar algo tan básico como sus actividades académicas en los últimos 5 años? Por lo general, los académicos estamos muy orgullosos de nuestro trabajo de publicaciones y nuestro trabajo como enseñantes. De hecho, tratamos de pedir a gritos tener atención y que lean nuestros papers y de promover nuestras clases. Es extraño que tanto Elisa Loncon —en cuanto respetada figura pública y una valiosa mujer que es un ejemplo para muchos que vienen de etnias minoritarias y de sectores marginados— y una universidad con vocación pública y que usa recursos del Estado, como la Usach, busquen negarse a transparentar algo tan básico como los antecedentes académicos; sobre todo después de que esta se beneficiara de un período sabático por “un currículum importante”. Invito a mi colega académica Elisa Loncón a despejar las dudas y a transparentar su trabajo que nos debería rendir orgullosos.