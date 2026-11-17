Señor director:

El sistema de salud chileno genera datos todos los días. Cada atención, egreso hospitalario o interconsulta queda registrada, pero en sistemas distintos, con formatos y definiciones que no siempre coinciden. Como esos registros no son interoperables, cuesta responder preguntas que parecen simples: cuántas personas esperan una cirugía en una región o cómo ha cambiado esa espera en los últimos años.

Cruzar fuentes permite ver con más precisión dónde están las brechas de atención y qué grupos se van quedando atrás. También permite seguir la actividad asistencial en el tiempo, anticipar la demanda, asignar mejor los recursos e investigar problemas de salud pública con evidencia más completa.

Nada de esto supone exponer información de pacientes. Los datos de salud son sensibles, y la nueva ley de protección de datos personales lo deja claro. Integrarlos exige acordar formas comunes de describirlos, estructurarlos y conectarlos, con anonimización, trazabilidad y reglas claras de acceso.

En Data Observatory este trabajo ya está en marcha. Incorporamos a nuestro lago de datos la información pública del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y la armonizamos, con infraestructura y equipos propios, para que investigadores y equipos de gestión hagan mejores análisis y diseñen acciones más focalizadas. El siguiente paso es documentar estos datos y definir las condiciones de uso, para que puedan citarse y reutilizarse con garantías.

Chile no tiene que partir de cero. Esta capacidad existe y opera en una institución nacida de la colaboración entre el Estado, la academia y el sector privado. Aprovecharla evita duplicar esfuerzos cada vez que surge una nueva necesidad. Con estándares compartidos y una infraestructura que los sostenga, el sistema puede entender mejor a la población y decidir a tiempo.

Rodrigo Roa López de Heredia,

Director ejecutivo de Data Observatory