La ampliación de las atribuciones clínicas de los profesionales de la salud debiera convertirse en un paso permanente para avanzar hacia una atención más oportuna, resolutiva y accesible para las personas. En esa dirección, la Resolución Exenta N°784 del Ministerio de Salud, que autoriza a profesionales no médicos a solicitar determinados exámenes clínicos y procedimientos en la Atención Primaria de Salud (APS), constituye una señal positiva que debiera abrir paso a una transformación de mayor alcance.

La necesidad de avanzar es evidente. Por ejemplo, la hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren audífonos está entre las cinco garantías GES con mayores retrasos. Profesionales fonoaudiólogos cuentan con competencias para realizar audiometrías y evaluar la indicación de audífonos en casos de presbiacusia, lo que permitiría agilizar el diagnóstico y tratamiento, evitando derivaciones y esperas innecesarias.

Es momento de retomar esta discusión y avanzar hacia un modelo que reconozca las competencias de los distintos profesionales de la salud, resguardando siempre la calidad y seguridad de las atenciones. Aprovechar de mejor manera las capacidades disponibles en nuestros equipos de salud no solo permitiría reducir barreras de acceso, sino también entregar respuestas más oportunas a las necesidades de la población. ¿Qué nos falta para concretar este avance?

Andrea Solís Aguirre

Decana Facultad de Salud

Universidad Santo Tomás