Más atribuciones clínicas para una atención de salud más oportuna
La ampliación de las atribuciones clínicas de los profesionales de la salud debiera convertirse en un paso permanente para avanzar hacia una atención más oportuna, resolutiva y accesible para las personas. En esa dirección, la Resolución Exenta N°784 del Ministerio de Salud, que autoriza a profesionales no médicos a solicitar determinados exámenes clínicos y procedimientos en la Atención Primaria de Salud (APS), constituye una señal positiva que debiera abrir paso a una transformación de mayor alcance.
La necesidad de avanzar es evidente. Por ejemplo, la hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren audífonos está entre las cinco garantías GES con mayores retrasos. Profesionales fonoaudiólogos cuentan con competencias para realizar audiometrías y evaluar la indicación de audífonos en casos de presbiacusia, lo que permitiría agilizar el diagnóstico y tratamiento, evitando derivaciones y esperas innecesarias.
Es momento de retomar esta discusión y avanzar hacia un modelo que reconozca las competencias de los distintos profesionales de la salud, resguardando siempre la calidad y seguridad de las atenciones. Aprovechar de mejor manera las capacidades disponibles en nuestros equipos de salud no solo permitiría reducir barreras de acceso, sino también entregar respuestas más oportunas a las necesidades de la población. ¿Qué nos falta para concretar este avance?
Andrea Solís Aguirre
Decana Facultad de Salud
Universidad Santo Tomás