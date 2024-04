La batalla de La Condes y la decisión de Evelyn

No puedo evitar partir recordando algunos datos que incluimos en una columna de hace un mes, en que analizamos la entrada de Marcela Cubillos a la guerra sin cuartel -despiadada a estas alturas- que la derecha está dando en las comunas del sector oriente, para instalar el nombre de uno de los suyos, en municipalidades consideradas como sandías caladas.

Repasemos las cifras. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea – que concentran a la mayoría del 7.8% de personas de altos ingresos del país- votan de manera alineada y uniforme por la derecha. Las tres comunas reúnen aproximadamente a 486.000 personas, es decir, el 6.8 % de la región metropolitana -Maipú tiene más habitantes que los tres municipios juntos-. El 93.2% restante de los santiaguinos, votan de manera diversa. No es necesario hacer muchos análisis para interpretar el significado del dato.

A solo dos días que se cumpla el plazo para inscribir candidatos, aún no es claro cuales serán los representantes de “las derechas” que se quedarán con los apetecidos cargos, en las municipalidades más ricas del país. A esto tenemos que sumar a Providencia, cuya alcaldesa, Evelyn Matthei, decidió no postular de nuevo para dedicarse 100% a su adelantada campaña presidencial. Veremos si ese dicho de no por madrugar amanece más temprano opera para la edil, considerando que, a esta misma altura, todas las encuestas daban como fijos a la dupla Jadue y Lavín para encabezar la elección que tuvo de finalistas a Boric y Kast. Después de ver cómo se ha comportado electoralmente este país en los últimos años, nada parece estar escrito en piedra.

Y por supuesto, La Batalla de Providencia para “las derechas” será quien recibirá la posta de Evelyn y contará con su bendición para postular por el sillón edilicio que es bastante menos predecible -a diferencia de la triada Las Condes, Vitacura y Barnechea- y no tiene garantizado el resultado. La propia Evelyn proclamó el día del anuncio a Jaime Bellolio -al más estilo imperial-, sin embargo, también están buscando el cupo Carolina Plaza y los primos Monckeberg.

En Lo Barnechea, Cristóbal Lira no va a la reelección, lo que ha despertado el apetito de los RN Felipe Alessandri y Rodrigo Ubilla, del UDI Carlos Ward y del republicano Pedro Lea-Plaza. Claro que, en el caso de que la derecha vaya dividida en dos listas, abren la posibilidad de que entre en competencia alguien del oficialismo más liberal y que viva en esa comuna, como Felipe Vergara (independiente).

En Vitacura, republicanos dio un paso adelantado y presentó a Felipe Ross, pese a que va a la reelección Camila Merino (Evópoli). Aquí la pregunta es si el votante de Vitacura castiga o no a la derecha de Chile Vamos por el escándalo Torrealba, que explotó después de la elección pasada.

Pero sin duda, la madre de todas las batallas para la derecha será La Batalla de Las Condes. Luego que la UDI sacrificara Daniela Peñaloza –“a mí nadie me va a bajar, no habrá cocina, yo decido”, que ya postula a frase del año-, le abrió el apetito a varios que saben que ni siquiera necesitan invertir muchos recursos en la campaña. De seguro, quienes estaban vitrineando en otras alcaldías, pondrán sus ojos en el municipio con mayor presupuesto del país. Sin embargo, la competencia será ruda y provocará roces en las derechas, lo que quedó demostrado con la irrupción de Marcela Cubillos, lo que encendió todas las alertas en Chile Vamos.

Más allá de las irregularidades que han ido apareciendo en Las Condes, que llevó a que la fiscalía pidiera levantar el secreto de las cuentas de Daniela Peñaloza -de seguro la tendremos formalizada pronto-, lo cierto es que la UDI aprovechó la oportunidad y se deshizo de una alcaldesa cuestionada, sin apoyo interno ni padrinos-quedó huérfana sin Lavín-, para despejarle el camino a Marcela Cubillos, una exmilitante que optó entrar a La batalla de Las Condes, por la puerta de atrás. Si es que el miércoles “las derechas” inscriben a la ex convencional como candidata única, estaremos ante una derrota que puede significar el inicio del fin de la UDI -que comienza a desangrarse por la derecha- y un triunfo importante del partido Republicano.

Sin embargo, la opción de que Cubillos sea la abanderada de Chile Vamos por Las Condes no es algo fácil. En RN y Evópoli no deben ver con buenos ojos que la UDI esté tratando de imponer a Cubillos con el sólo pretexto de que un candidato único puede darle el triunfo seguro al sector. Más que mal, la movida de Marcela Cubillos constituyó un acto matonesco, una verdadera extorsión política. Al más estilo Parisi, la exministra inició su campaña desde Madrid y aterrizó en Chile a menos de una semana de las inscripciones ¿Estarán esos partidos dispuestos a aceptar un precedente que puede significar que, de aquí en adelante, cuando alguien de peso se amurre, pateé el tablero e imponga su candidatura?

Claro, que, aunque el sector ya da por descontado que se quedará con los municipios calados, veremos que tan permeable es el electorado frente a irregularidades y delitos de personas del mismo color político de los candidatos, como lo ocurrido con Torrealba en Vitacura, Guevara en Lo Barnechea, Barriga en Maipú y la propia Peñaloza en Las Condes. Misma duda que surge en el oficialismo para los municipios y gobernaciones involucradas en el caso convenio, y por supuesto, con Daniel Jadue en Recoleta.