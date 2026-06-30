Fraude de etiquetas: los niños y niñas haitianos no son migrantes, son refugiados

Mucho se ha discutido sobre la situación de los 64 niños y niñas haitianos que se habrían “perdido” luego de su llegada a Chile con motivo de su reunificación familiar.

Se ha dicho que se trata de un problema de discriminación, de ineficacia administrativa y de incumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos. Y concuerdo.

No obstante, esa discusión parece alejarnos del problema de fondo, evitando que imaginemos soluciones ajustadas a la problemática que se busca enfrentar.

Chile trata a Haití como un país de origen de migrantes económicos y, consecuentemente, trata a sus nacionales aplicando leyes migratorias. Pero Haití no es un país que solo sufre problemas económicos, Haití es un país que no puede brindarle protección a sus nacionales, pues vive una profunda crisis política, ambiental y securitaria.

Hace más de 15 años Haití, que ya era el país más pobre de Latinoamérica, vive una crisis humanitaria que solo se ha recrudecido, produciendo cientos de miles de desplazados, centenares de niños y niñas muertos a mano de bandas armadas, decenas de miles de niños y niñas huérfanos y más de un millón de niños no escolarizados.

La situación de Haití corresponde a lo que alude la conclusión tercera de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984 y el artículo 2 de la Ley 20.430 chilena sobre refugiados, que reconoce como tales a las personas que han huido de sus países a causa de violencia generalizada, conflictos internos o violación masiva de derechos humanos.

El problema de acceso a la documentación de identidad y de filiación por parte de las familias haitianas que buscaban reunificar a sus hijos y que motivaron las circulares del Servicio Nacional de Migraciones que Contraloría ha puesto en duda, no se trata de una situación temporal, sino que permanente causada por la incapacidad de Haití de proteger a sus nacionales.

Los nacionales de Haití requerían que se les tratara como lo que eran: refugiados. Para que de esta forma, fueran asistidos en el proceso de reunificación de una manera apropiada a la situación de extrema vulnerabilidad en la que estaban los familiares a reunificar, quienes siendo niños y niñas deben ser protegidos de forma reforzada.

Los niños y niñas haitianos tienen derecho a vivir en familia ya sea con sus padres, abuelos o familia extendida, tienen derecho al desarrollo integral y tienen derecho a ser protegidos por el Estado de Chile, dado que el Estado de Haití es incapaz de proveerles mínimas condiciones de seguridad y vida.

Los niños y niñas haitianos no pueden ser enviados de vuelta a un país en que su vida e integridad está en peligro, porque estos niños y niñas no son migrantes, son refugiados.

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