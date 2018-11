“Basta de bla bla”: la marcha por el matrimonio igualitario se tomó la Alameda

Una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se desarrolló en Alameda, con la presencia de unas 80 mil personas, según los organizadores.

Portando banderas del arcoíris y carteles donde se demandaba “no más bla-bla, matrimonio igualitario y adopción homoparental ahora”, las miles de personas comenzaron a llegar a Plaza Italia a eso de las 14:00, tras lo cual se desplazaron por la Alameda con trayecto hacia Plaza Los Héroes, donde el desfile termina con un multitudinario festival de música electrónico

“Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría”, sostuvo la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

En tal sentido, el dirigente del Movilh, Rolanod Jiménez, aprovechó la ocasión para anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile (CIDH) citó al Estado de Chile a una reunión tripartita por el matrimonio igualitario.

“Pese a que hay un acuerdo legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, dijo Jiménez.

“Basta de bla bla” fue la consigna de la marcha, luego de conocerse los resultados de un estudio del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales con la opinión de 198 congresistas, y donde 64,5% de ellos declararon estar a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

“Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla bla”, finalizó el vocero del Movilh, Oscar Rementería.