Presidentes del Senado y Cámara expresan molestia por resultado de reunión del Cosena que calificaron de "innecesaria e improductiva"

"Ni necesaria ni productiva". Así se refirió el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que se desarrolló en el Palacio de la Moneda.

El Cosena fue convocado por el Presidente Sebastián Piñera, junto con la presentación de una batería de proyectos en materia de seguridad, que contempla, entre otras materias, una ley antiencapuchados, antisaqueos y un proyecto contra barricadas.

Quintana ya había manifestado su desacuerdo con la decisión tomado por el Presidente Piñera de convocar al Cosena, argumentando que "Chile no está en guerra". "No estoy de acuerdo con la convocatoria que ha hecho el Presidente al Cosena. Chile no está en Guerra. Y si bien tenemos graves problemas de orden público, no está en riesgo la seguridad nacional", sostuvo antes del encuentro.

Tras el encuentro, el parlamentario PPD sostuvo que "no me parece que haya habido una conclusión. Se nos han relatado hechos, saqueos, que han opacado las protestas pacíficas, que son un derecho y que le han hecho bien al país".

"Le hice un llamado al Presidente de que tome un camino distinto al que está tomando ahora. (Por ejemplo) el que está tomando ahora el Congreso, que en los próximos días el Senado va a discutir proyectos de plebiscitos y los alcaldes van a iniciar procesos de consultas; el Gobierno se está quedando atrás y eso es preocupante", agregó.

Por otra parte, Quintana dijo que "el Gobierno lo que ha hecho es que no descarta una reforma constitucional, pero lo que está pidiendo el país es una nueva Constitución, que es lo que impacta en el quehacer social y que los derechos sean garantizados".

El presidente de la Cámara, Iván Flores, también se mostró disconforme con el encuentro, e incluso llegó a señaar que no se debió convocar el Cosena.

"Creo que no se debió haber convocado al Cosena. Y voy a ser claro, no hay espacio para reactivar estados de excepción. Lo que corresponde es dar soluciones reales. Y, en eso, la #NuevaConstitución es clave. Prioridades : pensiones y salud con urgencia", señaló Flores a través de Twitter.

Pese a las críticas de los presidentes del Senado y la Cámara, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló a la salida del Cosena que “esta sesión sirve para fortalecer el deber más importante que tiene el Estado y sus instituciones que es garantizar el orden público”.

Sin embargo, no hubo anuncios mayores, salvo fijarse objetivos de mayor coordinación, como pedir al Congreso tramitar los proyectos de ley y a las Fuerzas Armadas “su rol en las tareas de inteligencia en el marco de la ley de inteligencia”.