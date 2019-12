Diputado Durán vota a favor del proceso constituyente pero adelanta que votará en contra de una nueva Constitución en el plebiscito

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por 127 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones, la reforma que habilitará el inicio del proceso constituyente en el país.

Uno de los que votó a favor de la reforma fue el RN Eduardo Durán, quien pese a apoyar esta decisión acordada a raíz del acuerdo por la paz social y la nueva constitución, manifestó expresamente que votará en contra de la elaboración de una nueva carta fundamental para nuestro país, debido a que considera que este nuevo cuerpo legal no mejorará la vida de las personas y por lo mismo está representando el parecer de sus electores.

“Lo anticipo con la libertad que me asiste la democracia y en favor de mis representados, que votaré rechazo en el plebiscito de entrada del día 26 de abril del 2020… Porque mis electores así me lo han manifestado y porque tengo esa convicción íntima (…) Soy parte de la institucionalidad, porque tengo la legitimidad de la elección del año 2017, en la que el pueblo me eligió como diputado para representarles (sus votantes de las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, La Cisterna, San Ramón y San Miguel) en esta Cámara de Diputados”, argumentó Durán.

"Seamos claros, todos estos problemas y dramas sociales, no se acabarán con una nueva constitución, esto es una falacia, pues la actual Constitución de Ricardo Lagos firmada por el ex presidente el año 2005, eliminó los últimos vestigios de autoritarismo y fue llamada como 'una Constitución verdaderamente democrática'. No culpemos a la Constitución política de la incapacidad de los gobiernos y legisladores para solucionar las demandas sociales, con políticas públicas que dignifiquen a todos los chilenos en especial a los más desposeídos”, afirmó el parlamentario.