Diputados votarán este lunes censura a la Mesa de la Cámara presidida por Iván Flores

Este lunes se vivirá una sesión clave en la Cámara de Diputados, cuando se vote la censura que presentaron los jefes de bancada de Chile Vamos en contra de la mesa que preside Iván Flores (DC).

La reclamación será discutida por 20 minutos, según el reglamento de la Corporación, donde tendrán la oportunidad de hablar tanto quienes estén a favor como aquellos que estén en contra de la mesa que está integrada también por los vicepresidentes Loreto Carvajal (PPD) y Pepe Auth (Independiente).

Al respecto, la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, sostuvo que apoyan la censura porque es "inaceptable la falta de valentía que está teniendo al no darnos el merecido y justo trato que merecemos los parlamentarios".

La reclamación se dio justo después que un grupo de personas, principalmente mujeres, protestaran al interior del Congreso e incluso algunas entraran al Hemiciclo cuando se discutía la reforma constitucional para realizar el plebiscito y la paridad de género.

"Nos parece que no se han tomado las decisiones correctas para resguardar los desalojos cuando hemos visto la violencia, las interrupciones en la Sala, las agresiones a nuestro propios funcionarios del Congreso, creemos que la mesa le ha faltado la fuerza para hacer respetar la democracia y no se agredan parlamentarios. No es posible que estemos encerrados en la Sala por aquellas personas que están alrededor y no nos garantizan la seguridad física", dijo María José Hoffmann.

Iván Flores: "Esto es sin llorar"

El presidente de la Cámara, Iván Flores, se mostró tranquilo ante las acusaciones y aseguró que enfrentará este proceso sabiendo que "esto es sin llorar". El demócrata cristiano dijo tener su "conciencia tranquila", ya que Chile no está en una situación de "normalidad".

La situación de Pepe Auth

El panorama para Iván Flores parece estar disipado, ya que genera consenso entre sus pares de forma transversal, por lo que no está claro que vaya ser removido.

Diferente es la situación para Pepe Auth. El parlamentario independiente ha estado envuelto en varias polémicas por no cuadrarse con los votos de la mayoría opositora, tal como pasó a principios de octubre por apoyar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos en la acusación constitucional en su contra, y más recientemente por su rechazo a la acusación contra el Presidente Sebastián Piñera.