Muerte de paciente con Covid-19 en el Hospital San José: Minsal niega que sea por falta de ventiladores mecánicos

La situación del Hospital San José es de máxima preocupación, debido a la explosiva cifra de contagiados con coronavirus en los últimos días en la Región Metropolitana que ha puesto en evidencia la falta de personal e infraestructura suficiente en el recinto.

De hecho, este domingo la Federación de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap) denunció la muerte de un paciente con Covid-19 en el centro hospitalario, debido a la falta de ventiladores mecánicos en el establecimiento.

En su cuenta de Twitter, la organización publicó la información a las 22:56 horas del domingo emplazando a que “el gobierno y @ministeriosalud explique donde están los ventiladores disponibles”.

Sin embargo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló esta mañana en Radio ADN que el deceso no fue por la carencia de estos equipos. “El director del hospital, Luis Escobar, me informó que el paciente llegó en una situación muy grave. Se intentó reanimar, pero lamentablemente no fue posible. El paciente falleció (…) pero no fue por falta de ventiladores”, dijo el subsecretario.

Funcionarios del recinto manifestaron que se trata de un hombre de 36 años que ingresó con complicaciones respiratorias y presentó dos paros cardíacos.

Mauricio Navarro, dirigente Hospital San José, aseveró a Mega que “este paciente requería apoyo y sustento de un ventilador mecánico que no estaba en el servicio de urgencia. Se tuvo que armar un equipo, un set de ventilación mecánica con distintos tipos de conectores (…) se tuvo que adaptar un ventilador no invasivo a un procedimiento invasivo, por lo tanto no era lo que requería al paciente en ese momento”.

A este caso se suma el deceso de una adulta mayor contagiada que sufrió una extensa demora en su atención que incluso la llevó a pasar más de 13 horas dentro de una ambulancia, según relataron sus familiares a Radio Cooperativa.