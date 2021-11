Día clave: en jornada que se puede extender hasta pasada la medianoche, Cámara de Diputados vota este lunes acusación constitucional contra Presidente Piñera

A las 10 de la mañana de este lunes, la atención se centrará en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto, porque a esa hora programada parte el debate en Sala de la acusación constitucional constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

En la oposición, necesitan 78 votos para que el libelo prospere, y han venido preparando una estrategia para eso, considerando incluso el factor Covid-19, que tiene en cuarentena al diputado y candidato presidencial Gabriel Boric por estar contagiado, y a otros como Giorgio Jackson en confinamiento por ser contacto estrecho. Dicha estrategia es alargar hasta bien entrada la medianoche o incluso pasada la una de la madrugada el debate en Sala. Esto porque la cuarentena de Jackson termina a la medianoche de este lunes.

Según los cálculos que maneja la oposición, 83 diputados opositores hay al menos 5 votos ‘perdidos’ que no aprobarán, ya sea porque terminen absteniéndose, votando en contra, o bien -que ha pasado- que no voten. Se trata de Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa, Pablo Lorenzini y Pedro Velásquez (en la actualidad, va de candidato a senador por Chile Podemos Más). El quinto es de Boric, porque no alcanza a votar y ya no se puede hacer de forma telemática debido al término del Estado de Excepción.

En la Sala se tendrá constancia del rechazo de la acusación constitucional en la comisión revisora, aunque su determinación no es vinculante para el debate que se espera en esta jornada.

La estrategia de Naranjo

Sin Jackson, tienen 77 votos. Con Jackson, tendrán 78 y se aprobaría la acusación. De ahí radica la "estrategia" que elaboró el diputado PS Jaime Naranjo, quien será encargado de defender la acusación constitucional contra el Mandatario: hablar hasta que el RD se presente a la sala.

Es decir, Naranjo tendrá que hablar por más de 12 horas, según se dan los tiempos en la sesión. Y sólo dejará de hablar cuando tenga la certeza de que Jackson está en la Sala, lo que podría ocurrir entre las 1 y 2 de la madrugada.

De hecho, Naranjo aseguró que tiene preparada una defensa de 1.300 páginas para enfrentar la sesión, marcada por el Covid-19. "Hemos diseñado una estrategia que nos va a garantizar que vamos a tener los votos para ganar la acusación constitucional y decir basta a la impunidad", señaló el jefe de la bancada socialista.

“Mañana lunes cumplo mi último día de cuarentena, siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, que me vinieron también a tomar un examen PCR, el cual salió negativo. Y por supuesto que desde la oposición, desde Apruebo Dignidad, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder aprobar esta acusación constitucional contra el Presidente de la República, quien está actualmente imputado por la fiscalía por los eventuales delitos de cohecho y negociación incompatible”, dijo Jackson en un video compartido este fin de semana.

Sin cuestión previa para alargar debate

En el Gobierno -y en concreto en la defensa del Presidente Piñera- están atentos a esta maniobra de la oposición para alargar el debate hasta que se integren los diputados en cuarentena -conocida como "Ley Lázaro".

El plan oficialista es no alargar en demasiado el debate. Para eso, se piensa incluso en no invocar la cuestión previa, que es la objeción formal que se puede llevar a votación antes de pasar al fondo. Incluso, se dijo que la intervención de la defensa sería breve, de una media hora.