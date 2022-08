Estudio revela que financiamiento irregular de campañas por el Rechazo en Facebook e Instagram está ligado al partido Republicano

Dentro una investigación que lleva adelante la Fundación Derechos Digitales sobre pagos irregulares - fuera de la regulación del Servel- por concepto de propaganda electoral, el video de una joven acariciando a su perro llamó la atención. “Cada vez que Natalia me hace cariño, me imagino a los chilenos votando rechazo” dice una voz en off, que pretende ser la del perro. Se trata de Nono, el protagonista de “Hola Soy Nono”, una de las tantas páginas de Facebook dedicadas al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

;

Sin embargo, además del perro, hay un dato que llama la atención: durante los últimos 30 días, la página ha invertido más de $2 millones en promocionar 14 publicaciones a favor del Rechazo en Facebook e Instagram, superando ampliamente el gasto realizado por todos los partidos políticos durante el último mes en META y comparable a la cantidad destinada por SERVEL a promocionar información sobre el plebiscito en estas plataformas.

Según explica Vladimir Garay, Director de Incidencia y Comunicaciones de Derechos Digitales “De acuerdo a la normativa vigente del Plebiscito, solo pueden hacer campaña los partidos políticos, los parlamentarios independientes y las organizaciones de la sociedad civil que se hayan registrado ante el SERVEL. Esto les permite recibir fondos, hacer campaña y participar en la franja de televisión. Estas medidas tienen el fin de aportar transparencia y hacer más justa la elección, y cuando no se respetan se genera opacidad en la elección, que es lo contrario a lo que se espera de un proceso tan relevante como este”.

En el listado de anunciantes de carácter político, social o electoral en las plataformas de Facebook e Instagram—, se constata que muchas de las páginas que más dinero han invertido en propaganda relativa al plebiscito no están en el registro de SERVEL. Además del perro Nono, páginas como “Hagamos una buena”($13.203.469 en avisaje), “Creando puentes” ($1.022.637 en avisaje) y “La Pancha” ($1.313.003 en avisaje) han gastado en campaña para el plebiscito, sin estar habilitadas para ello, ni estar explícitamente asociadas a una organización que lo esté.

¿Quienes están detrás de estas páginas de Facebook?

Según constató El Mostrador en el registro de los dueños de los dominios web ligados de las cuentas de Meta, aparecen dos personas ligadas a la ultra derecha y al Partido Republicano.

En el caso de la página de Facebook Hola Soy Nono, está asociada a la página web hoyrechazo.cl que está registrada a nombre de Paul Sfeir, ex candidato del Partido Republicano.

En el caso de la pagina de Facebook Creando Puentes, esta asociada al dominio web creandounpuente.cl, registrada a nombre de Humberto Mariano Boellert Velasco, quien es activista de ultraderecha, ligado a Francisco Muñoz alias Pancho malo (revisar nota de El Mostrador),







Según ha indicado el SERVEL, esta realizando una investigación, por ahora, reservada.

Para conocer detalles de esta investigación e iniciativa de Derechos Digilates y los enlaces para descargar la app y extención de Google Chrome, ingrese acá