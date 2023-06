Minvu detecta más irregularidades y Montes viaja a Antofagasta a entregar los datos al fiscal

Entre los antecedentes que arrojó la investigación preliminar, se descubrió que hubo funcionarios de Democracia Viva que “al parecer prestaban servicio en la Seremi” y que se puede deducir que “existían personas de la fundación que colaboraban en las instancias regionales del Minvu”. Con esto en mano, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), viajará el martes 27 a Antofagasta para reunirse con el fiscal regional a cargo del caso.

El ministro de Vivienda y Obras Públicas, Carlos Montes (PS), ya advirtió que el caso Democracia Viva y los convenios con fundaciones es un tema que “está empezando”. Ahora, a través de un comunicado, reveló dos nuevos caminos judiciales que seguirá el ministerio para esclarecer los casos. Además, informaron que Montes viajará el martes a Antofagasta para hacer entrega los antecedentes al Fiscal regional.

En primer lugar, desde el Minvu explican que luego de que se conociera el caso por la opinión pública, se tomaron las medidas administrativas “proactivamente”, “así como también las responsabilidades políticas”. Entre ellas, instruyeron sumarios administrativos e impulsaron una investigación preliminar que se hizo a nivel central en cada región.

Ante esta investigación preliminar, y “con la sospecha de irregularidades de carácter penal”, dice el comunicado, el Minvu optó por dos caminos: “Junto al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, se solicitó al Consejo de Defensa del Estado determinar el curso judicial a seguir” y “entregar los antecedentes levantados por la investigación al Ministerio Público Regional”.

Además, agregan que podrán a disposición todos los antecedentes y contratos suscritos por el Minvu desde que se celebraron los primeros convenios, es decir, desde el 2019 en adelante, cuando la actual oposición era el oficialismo.

Los antecedentes que arrojaron las investigaciones preliminares versaban respecto al número de funcionarios contratados por la fundación Democracia Viva que, “al parecer prestaban servicio en la Seremi”. Hechos que, dicen desde el ministerio “buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas como penales”.

Además, aclaran que no es efectivo que los “funcionarios del Serviu o Seremi recibieron un sueldo adicional desde la fundación o que tuviesen dobles contrataciones. Del levantamiento, “podemos deducir que existían personas de la fundación que colaboraban en las instancias regionales del Minvu, situación que esperamos pueda esclarecer la justicia”, expone el comunicado.

Montes, sobre la renuncia de la subsecretaría, advirtió que es “doloroso” y que no le corresponde opinar sobre las decisiones del Presidente. Agregó que “la primera noticia que tuvimos de que había una situación compleja en Antofagasta fue la que me llevó a mí”. Sobre eso, explicó que “yo le pedí a ella que reuniera la información y ella reunió la información y eso no eran efectivamente los términos que se planteaban”.