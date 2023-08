El contralor se toma el protagonismo en caso Fundaciones, pero da “palos de ciego”

¡Partimos +Política con una noticia que no nos abandona! Se van a cumplir seis semanas desde que estalló el caso Democracia Viva y el ministro Giorgio Jackson sigue en La Moneda. Continúa siendo la noticia que acapara la agenda y deja poco espacio para el resto.

La decisión de no seguir el libreto de la derecha es razonable. No puedes dejar que te chantajeen, pero cada día que Jackson permanece en el ministerio es un costo para la administración del Presidente Gabriel Boric.En el Gobierno reconocen que el tema de su salida quitó brillo a noticias como la Casen o el pacto fiscal. La única salida posible al asunto es que Jackson decida renunciar, dicen en La Moneda.

La crisis por el caso Fundaciones tiene nuevos rostros. Se trata del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien esta semana confirmó su preocupación por evitar que este caso manche sus ocho años en el puesto, que terminan en diciembre.

En el Ejecutivo hay molestia con Bermúdez, porque ha sido muy zigzagueante en sus declaraciones y acciones destinadas a aclarar el señalado caso. El anuncio de que iba a paralizar la toma de razón de los contratos de las fundaciones lo dan como ejemplo de ello.

Otro tema que se tomó la agenda política: Guido Girardi tuvo que soltar la presidencia del PPD.Luego de décadas siendo el "socio controlador"de este partido, el exsenador tuvo que entregar el cargo, olvidarse de su candidata y aceptar que el senador Jaime Quintana sería el nuevo timonel.

También en esta edición de +Política: olor a humo blanco. Es que, conversando con Luis Silva, líder del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, me quedó la impresión de que los republicanos querían empezar pronto una etapa de negociaciones con el oficialismo, para mostrarse dispuestos al diálogo y los acuerdos.

En la izquierda no creen en esta intención de negociarde Republicanos, pues la derecha tiene 33 de los 50 votos en el Consejo. El oficialismo prefiere aparecer como minoría defendiendo el anteproyecto de la Comisión Experta.

El bonus track de la edición de esta semana es una charla con el ministro de Justicia, Luis Cordero, donde habla de la promulgación de la Ley de Delitos Económicos.

Además, revisamos el importante apoyo del Presidente Gabriel Boric a la tesis de que había “corrupción” en el caso Fundaciones, contamos el desconcierto por las cosas que dice el diputado Soto (PPD) ypor qué sale barato pegarle al Gobierno. Ricardo Mewes siguió los pasos de Soto, pidiendo la renuncia de Jackson, y el ministro Mario Marcel le pidió a Mewes un poco de “liderazgo gremial”.Por último, recomendamos una exposición en el Parque Forestal que hay que ver.

CONTRALOR BERMÚDEZ DA PALOS DE CIEGO EN CASO FUNDACIONES

En el Gobierno estimaron “poco serio” que el contralor dijera el martes, ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, que hace tiempo había advertido al Ejecutivo y al Congreso que podía ocurrir la situación de las transferencias y que el problema era la falta de regulación y atribuciones.

En La Moneda estiman que el contralor Jorge Bermúdez está intentando salvarse de las críticas a su gestión a solo cuatro meses de abandonar el cargo. Un ministro lo dijo en sencillo: “Quiere demostrar que está haciendo algo, pero todos saben que dejó de hacer muchas cosas”.

Bermúdez salió, apenas explotó el caso Democracia Viva, a señalar que su organismo había realizado 550 auditorías en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo(Minvu). Luego, intempestivamente, aprovechó una visita al Consejo Constitucional para anunciar que iba a paralizar la toma de razón de los contratos de las fundacionesy, lo último, anunció que se auditarán en el Minvu las transferencias de los programas de asentamientos precarios.

Lo preocupante es que el contralor estaría dando señales equívocas, “palos de ciego” –dicen algunos–, confundiendo y enrareciendo el ambiente político.

El caso más evidente fue queno tenía las atribuciones para detener las transferenciasa las fundaciones que anunció a la salida del Consejo Constitucional, solo podía tomarse de 15 a 30 días para estudiarlos.

También llamó la atención que anunciara recientemente, como medida, realizar auditorías en el Minvu, cuando estos procesos de auditoría son largos y exceden su período como contralor. Es decir, no puede garantizar resultados.

Bermúdez es respetado en el mundo del derecho administrativo.Sin embargo, desatacan como puntos negros de su gestión la pelea con la subcontralora Dorothy Pérez, a quien intentó remover sin éxito. También está el conflicto que tuvo con Codelco cuando sugirió corrupción en la cupríferaestatal y se empecinó en que la Contraloría debía fiscalizarla. La batalla duró años y también la perdió.

El cuestionamiento al contralor es importante, porque enrarece también el nombramiento de su sucesor. Bermúdez quiere que lo suceda en el cargo alguien de su equipo, para que cuide su legado y omita posibles errores de su gestión.

La candidata de Bermúdez es Nelly Salvo,secretaria general del órgano contralor. El Gobierno estaría levantando otra candidata, María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente e integrante de la Comisión sobre Probidad y Transparencia.

Los desencuentros de La Moneda con Bermúdez podrían terminar manchando su gestión de ocho años a la cabeza de la Contraloría General de la República.Lo paradójico es que llegó a la Contraloría, el 2015, criticando a su antecesor (Ramiro Mendoza) por no haber identificado el fraude en Carabineros.

Pero lo que podría complicaar aún más la salida de Bermúdez es una reforma impulsada por parlamentarios que circula en el Congreso, para “Modificar la Carta Fundamental en cuanto al nombramiento del Contralor General de la República” (15867-07) y donde se señala que “en ningún caso se permitirá la vacancia del cargo de Contralor General de la República”. Esta reforma parece escrita con el único objetivo de impedir que la subcontralora lo subrogue en caso de vacancia del cargo. ¿Por qué tanta preocupación?

GUIDO GIRARDI PIERDE EL “PODER CONTROLADOR” EN EL PPD

Luego de un polémico cierre de inscripciones de las listas el pasado viernes, finalmente desde el Partido por la Democracia (PPD) salió humo blanco y tiene presidente para los próximos dos años. El senador Jaime Quintana será el nuevo timonel, luego del mazazo que significó no conseguir ningún consejero en la elección del Consejo Constitucional del pasado 7 de mayo.

La llegada de Quintana a la presidencia es una demostración de que la colectividad asumió la crisis y que los próximos dos años serán clave para evitar que siga los pasos de la DC, de desaparición del mapa político. Por primera vez en décadas, Guido Girardi no logró imponer al presidente del PPD . Natalia Piergentili, su candidata, tuvo que desistir de su reelección y conformarse con una de las vicepresidencias.

. Natalia Piergentili, su candidata, tuvo que desistir de su reelección y conformarse con una de las vicepresidencias. Atrás quedó la época en que el PPD contaba con 21 de los 120 diputados que formaban la Cámara. Actualmente tiene solo 6 diputados, de los cuales tres son independientes. De los 34 mil militantes que lograron refichar el 2017, quedan inscritos 27 Conversando con el exministro Francisco Vidal, me dijo que estima que para estas elecciones votarán 5 mil militantes, cuando en los mejores momentos votaban entre 15 mil y 20 mil.

Girardi lo intentó hasta el final. Hasta el miércoles de esta semana, Piergentili y Guido Girardi tuvieron esperanzas de seguir a la cabeza del partido, pero el duro golpe de su secretario general, José Toro, sepultó dichas pretensiones. Luego del cierre de las listas el viernes de la semana pasada en la noche, Toro apareció abandonando a Piergentili y asumiendo la secretaría general en la lista rival del senador Quintana. Hubo intentos por rearmar la lista, pero el miércoles quedó claro que Girardi había perdido el control absoluto del partido. Quintana es considerado un dirigente autónomo del girardismo, que da garantías a todos los sectores.

El exdiputado Pepe Auth renunció al PPD el 2016 despotricando contra el entonces senador Girardi, a quien calificó como el “socio controlador” del partido.

Desde fines de los 90, Guido Girardi manejó la colectividad sin contrapeso. Además de Auth, también salieron haciendo mucho ruido contra Girardi el diputado Álvaro Escobar y el senador Fernando Flores, entre otros. Ninguna renuncia de parlamentarios o militantes logró desestabilizar su poder.

La instalación de Quintana en la presidencia del PPD dejó heridos y heridas, y la principal fue la ministra del Interior, Carolina Tohá. Piergentili denunció que Tohá había intervenido en las elecciones. La siguió el diputado Raúl Soto (PPD), que suscribió la tesis de Piergentili y aprovechó, además, de pedirle al Presidente Gabriel Boric que sacara al ministro Jackson. “Soto no puede con sus ganas de aparecer”, cuenta un importante dirigente que recuerda que, hace solo semanas, el diputado quería presidir el PPD.

“Girardi sigue teniendo influencia”, dicen en el partido. Un exministro y exdirigente PPD explica que lo que ocurrió fue que “la tropa de Girardi se ha dispersado” y considera que el exsenador ahora es “un socio con menos acciones”.

PARTIDO REPUBLICANO MUESTRA UNA CARA GENTIL, PERO OFICIALISMO NO LE CREE

El Partido Republicano quiere negociar en el Consejo Constitucional. Conversé el martes con el rostro de los republicanos en el Consejo, Luis Silva, quien me contó que estaba preocupado, porque no había instancia para negociar. Un día después, el miércoles en la tarde, se creó la mesa de coordinación para justamente negociar las enmiendas presentadas por la derecha. Republicanos quiere aparecer dispuesto a negociar, con una cara más gentil en esta etapa.

En pedir no hay engaño. A mediados de julio, el Partido Republicano presentó cerca de 400 enmiendas, donde colocaron todo lo que querían cambiar. “Esto es para que nuestras bases estén tranquilas”, me explicaron en esa oportunidad.

A mediados de julio, el Partido Republicano presentó cerca de 400 enmiendas, donde colocaron todo lo que querían cambiar. Entre sus enmiendas más polémicas y complejas estánla discusión de tratados internacionales, incorporar un capítulo de las Fuerzas Armadas, la reclusión domiciliaria de los mayores de 75 años –que favorecería a detenidos de Punta Peuco– y la defensa de la vida del que está por nacer, entre otras. Parecía una lista para el Viejo Pascuero republicano, tenía de todo.

El paquete de enmiendas republicanas generó críticas, porque parecía estar repitiendo lo que ocurrió en la Convención Constitucional, donde la mayoría de izquierda terminó con una propuesta que solo representaba a su sector. Los republicanos aparecieron haciendo lo mismo con sus enmiendas. El ex Presidente Ricardo Lagos las criticó el jueves y dijo que eran “identitarias” –término usado por la derecha en la anterior Convención Constitucional para criticar a la izquierda–.

El tono y el contenido de las enmiendas motivaron que el oficialismo (Unidad para Chile) presentara esta semana un recurso de apelación ante la Corte Suprema, para detener la incorporación de tres nuevos capítulos al anteproyecto. El recurso fue rechazado el martes. Lo volvieron a presentar el jueves y la Suprema tiene 10 días hábiles para decidir.

Los republicanos quieren aparecer abriendo la puerta a las negociaciones, pero en el oficialismo no les creen y esperan ver acciones que confirmen que esa es su verdadera disposición.

El Partido Republicano y Chile Vamos tienen los 33 votos necesarios para aprobarlo todo . Lo más probable es que esa mayoría la utilicen para aprobar lo que la derecha denomina “libertad de elección” en salud, educación y pensiones. El oficialismo ha señalado que aquello sería la “constitucionalización de las isapres y las AFP” .

. Lo más probable es que esa mayoría la utilicen para aprobar lo que la derecha denomina en salud, educación y pensiones. El oficialismo ha señalado que aquello sería la . Queda ver cómo van a utilizar esos 33 votos en enmiendas polémicas o “identitarias”, como la defensa de la vida del que está por nacer.

Al oficialismo y Ricardo Lagos les gustaría que permaneciera intacto el anteproyecto de la Comisión Experta. La próxima semana comienzan las negociaciones y veremos si el Partido Republicano quiere conversar con el oficialismo. Es una incógnita el rol que tendrá Chile Vamos, que puede actuar como bisagra de republicanos o del oficialismo.

PREGUNTAS AL MINISTRO DE JUSTICIA, LUIS CORDERO

–El lunes se promulga la Ley de Delitos Económicos, ¿considera que será una herramienta efectiva para perseguir los delitos de “cuello y corbata”?

-La ley que el Presidente promulgará el día lunes está destinada a perfeccionar la normativa vigente para que quienes cometen delitos económicos sean sancionados de conformidad al daño que provocan y termine la sensación de impunidad que existe hasta ahora en este ámbito, un elemento esencial para la reconstrucción de las confianzas públicas.

La criminalidad económica suele producir efectos lesivos más complejos que la criminalidad común. Y eso es lo que buscamos superar con una legislación que amplía la responsabilidad penal para quienes cometen estos delitos.

Estamos convencidos, tanto el Ejecutivo como el Congreso –que impulsó y aprobó por una abrumadora mayoría estas normas– que se ha elaborado un cuerpo legislativo moderno y que será efectivo para la persecución penal de los delitos económicos. Esta es una ley antiabusos.

–¿Se equivocó la CPC al recurrir al TC por esta nueva ley?

-Distingamos entre el derecho de las personas a ocupar las herramientas legales para defender su posición, a los fundamentos para este propósito.

Hay una disonancia incomprensible entre el discurso del empresariado de condenar tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, con el intento de objetar que la legislación que precisamente enfrenta estos males sea aplicada íntegramente.

Por eso, señalé que la postura de la CPC, luego de cuatro años de un detenido debate legislativo, solo le traía daño reputacional.

–La CPC considera que ejecutivos y directores quedan desprotegidos ante posibles delitos de ejecutivos.

-En toda legislación sobre delitos hay personas que tienen mayores responsabilidades que otras y eso está íntimamente ligado con las posiciones que tienen al interior de las organizaciones. Es evidente que en los delitos económicos las personas que ejercen cargos directivos sí tienen mayor responsabilidad, especialmente si tienen participación activa en la comisión de estos delitos. Pero, además, esto es algo que siempre le corresponderá definir a los Tribunales.

RINCÓN DEL LOBBY

– La semana pasada contamos de las labores de lobbista de la exfuncionaria del Gobierno de Sebastián Piñera, Francisca Florenzano. En la derecha me llamaron para contarme que también había exministros de la Nueva Mayoría dedicados a defensa de intereses de terceros y me mencionaron a la extitular del Trabajo, Claudia Serrano Madrid, que tuvo también otros importantes cargos, como subsecretaria de Desarrollo Regional y exembajadora de Chile ante la OCDE. Serrano es socióloga, máster en Políticas Públicas por la U. de Chile y doctora en Sociología por el École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.

Buscando en los respectivos registros, Claudia Serrano efectivamente aparece en el listado de sujetos activos inscritos voluntariamente en los registros de lobbistasy gestores de intereses de los servicios de Administración Central. Figura como persona natural, no depende de ninguna oficina, organismo o institución.

Entre las declaraciones de lobby o gestión de intereses en que aparece están:

9 febrero 2023, asistió en representación de Gestión Ambiental Consultores a conversar con Hernán Frigolett, director del Servicio de Impuestos Internos, para hablar sobre los predios que se verían afectados por el trazado de la futura Línea 8 del Metro.

asistió en representación de Gestión Ambiental Consultores a conversar con Hernán Frigolett, director del Servicio de Impuestos Internos, para hablar sobre los predios que se verían afectados por el trazado de la futura Línea 8 del Metro. 5 de abril 2022 , tuvo reunión con Karina Bastidas, directora regional SEA, Región de Los Ríos, junto a otros profesionales para conversar sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Ampliación y mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas de Panguipulli”.

, tuvo reunión con Karina Bastidas, directora regional SEA, Región de Los Ríos, junto a otros profesionales para conversar sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Ampliación y mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas de Panguipulli”. Existen otras reuniones con Karina Bastidas, el 4 de febrero del 2019 y el 5 de abril del 2022, en este último caso como parte de la empresa ESSAL SA .

.

2 de noviembre del 2021, asistió a una reunión con Eleodoro Miguel Moscoso de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), para conversar sobre observaciones realizadas al proyecto Parque Fotovoltaico Cauce Solar en las afueras de Calama.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Cambios en Educación tras acusación constitucional. El gabinete del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, está en días de cambio tras la fallida acusación constitucional de mediados de julio. Salieron el jefe de gabinete, Rodrigo Mora, y la jefa de asesores, Javiera Madrigal.

– El secreto de los 50 años. El evento del 11 de septiembre del 2023 es un secreto. El ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, no quiso comentarlo, me dijo que era “un tema reservado”. Lo seguro es que no será en el emblemático Estadio Nacional, porque está reservado para los Juegos Panamericanos.

– Presidente Boric marca posición en caso Fundaciones. La decisión de hablar de “corrupción” en los casos de transferencias a fundaciones se tomó el fin de semana pasado en el comité de crisis, en que participa –entre otros– el asesor Juan Carvajal, ex Secom.

Fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, el que lanzó el domingo en la mañana, por Canal 13, la primera declaración calificando como “corrupción” el caso Fundaciones. Esa mañana también salió en la misma línea la ministra del Interior, Carolina Tohá, y durante la tarde el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

Hasta ese momento, todos los voceros eran del Socialismo Democrático (SD) y existió la sensación de que el Frente Amplio no apoyaba la estrategia. Pero el martes en la noche se disiparon las dudas, pues el Presidente Gabriel Boric tuiteó: “Más allá del debate jurídico, en mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello”.

– “No tiene costo pegarle al Gobierno”, me dijo un exministro del segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet. La decisión del diputado Raúl Soto de apoyar el proyecto de resolución para que echen al ministro Giorgio Jackson fue la demostración de lo debilitada que está la actual administración y lo difícil que es ordenar las filas. La lista de parlamentarios que atacan públicamente al Gobierno solo aumenta.

AGENDA DE LA SEMANA: LIVIANA

La ex Presidenta Michelle Bachelet asiste el lunes a exponer al Consejo Constitucional. Hay curiosidad por saber lo que piensa de este nuevo proceso y si amplía su visión de cómo debe ser la nueva Carta Magna.

asiste el lunes a exponer al Consejo Constitucional. Hay curiosidad por saber lo que piensa de este nuevo proceso y si amplía su visión de cómo debe ser la nueva Carta Magna. En el mes de agosto es la definición de los ganadores de los Premios Nacionales. Se especula que habrá premios relacionados con los 50 años del golpe de Estado.

Se especula que habrá premios relacionados con los 50 años del golpe de Estado. El lunes se vota el proyecto de ley de usurpaciones en la Cámara Bajay hay seguridad en cuanto a que la discusión será ardua, dados los cambios introducidos por la derecha y que permiten la legítima defensa de los propietarios.

RECOMENDACIONES: EL ARTE DE CECILIA VIÑA

Este es el último mes de Cecilia Vicuña en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Santiago. Vicuña es una artista que para el golpe de Estado estaba becada en Inglaterra y después se quedó viviendo fuera de Chile, por lo que no participó de la Escena de Avanzada que reinó –con mano de hierro– en el arte contemporáneo nacional después del 1977. En mayo comenzó su exposición “La historia circular”, que se clausura el 3 de septiembre en el MNBA.