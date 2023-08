In memorian: Belisario Velasco, del grupo de los 13 a la creación de “La oficina”

A los 87 años falleció Belisario Velasco, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Patricio Aylwin y también de Michelle Bachelet, cargo en el que estuvo 9 años sumando ambos gobiernos.

Velasco fue un histórico militante de la Democracia Cristiana, partido que encargó de dar la información: “Lamentamos la partida de un gran demócrata cristiano #BelisarioVelasco, firmante de la carta de los 13 y que jugó un importante papel en la transición”.

En su publicación en X (exTwitter), agregaron que Velasco era un hombre “comprometido con Chile y la DC. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.

Grupo de los 13

A 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la figura de Belisario Velasco cobra importancia dentro de las filas de la Democracia Cristiana, puesto que fue parte del “Grupo de los 13” que firmaron una carta condenando la insurrección de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Salvador Allende. La carta fue presentada el 13 de septiembre de ese año. La firma de Belisario en dicha carta es emblemática, puesto que antes del Golpe, Velasco era opositor a Salvador Allende, pero a los pocos días de la sublevación armada, condenó con fuerzas el quiebre constitucional.

Eb dictadura, Belisario Velasco fue director gerente de la radio Balmaceda entre 1973 a 1976. Esta emisora fue la única radio dentro del país que tomó una clara oposición a la Junta Militar, hecho por el cual fue detenido por la Policía de Investigaciones y luego relegado a Putre (Arica) donde se hizo cargo de una iglesia.

En una entrevista concedida a La Tercera en 2018 dijo:

El año 1976 fui detenido en la dictadura de Pinochet, porque yo era el director de la Radio Balmaceda, único medio en Chile que hacía oposición, hablaba de DD.HH. y la situación económica que aquejaba al país. Me detuvieron por la noche, cuando iba camino a una comida, no pude avisarle a nadie. Después de estar unos días en el cuartel de Investigaciones, me dijeron que me tenía que subir a un avión para irme relegado al norte. Yo no me quería subir, porque tenía miedo de que me tiraran al mar. Afortunadamente, pasó un general de Carabineros; le grité, se acercó. Le dije: Oiga me quieren mandar en este avión y yo creo que me quieren tirar al mar. Entonces, el general me dijo: Espérese un momento. Volvió a los cinco minutos y me dijo: No, lo llevan a Arica. Usted va a ir relegado a Putre.

Terminado este período, Belisorio retomó su actividad periodística en oposición a la dictadura, siendo presidente del directorio de la extinta revista Análisis entre 1980 y 1986 .

La oficina

Apenas se recuperó la democracia ocupó el cargo de subsecretario del Interior en el gobierno de Patricio Aylwin en 1990.

En ese puesto, a Belisario Velasco participó en la creación de la primera institución de inteligencia política del gobierno tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, denominada La Oficina.

En 1990 —según datos de la época— se registraron 246 acciones de violencia política y 46 robos de bancos, realizados por grupos como el MAPU Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez – Autónomo (FPMR). Pero el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán -el 1 de abril de 1991- cambió el panorama. Dado el riesgo que significaba que el primer gobierno democrático no pudiese garantizar la seguridad de la ciudadanía, el 26 de abril de 1991, mediante el Decreto 363 del Ministerio del Interior, se conformó el Consejo Coordinador de Seguridad Pública (CCSP).

Transantiago

En julio de 2007, salió a la luz un informe que se suponía secreto, que anticipaba el caos que produciría el Transantiago y el 30 de ese mes Velasco confirmó ante la prensa que existía un informe, pero que este no era secreto y que inclusive la presidenta estaba al tanto del documento, pero dos días después se desdijo, asegurando que Bachelet nunca conoció tal informe.

Por petición del diputado Rodrigo Álvarez (UDI), Velasco fue interpelado por su responsabilidad política en el caos del Transantiago. A fines de ese año, Belisario Velasco percibió que la exPresidenta Bachelet ya no lo tomaba en cuenta en las importantes decisiones gubernamentales​ y las diferencias en torno a la financiación del déficit del Transantiago.

Finalmente, Velasco permaneció estaba alejado del mundo político desde su salida del primer gobierno de Bachelet, que se concretó el 3 de enero de 2008.