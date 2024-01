Humo blanco: Lagos, Mery, Precht y Peredo nuevos ministros del Tribunal Constitucional

Catalina Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero, nombrados por el Senado), Alejandra Precht Rorris y Marcela Peredo Rojas (propuestas por la Cámara y ratificadas por el Senado), son los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

La elección estuvo a punto de sucumbir, luego de que a las 16:00 horas —horario fijado inicialmente— la petición de la bancada PPD, a través de la senadora Loreto Carvajal, de aplazar la votación generaró discusiones entre los honorables. Entonces hubo suspensión de sala, reunión de comités y finalmente se fijó una sesión especial a las 20:45 horas, para seguir adelante con el resto del acta del día. Sin embargo, iniciada la sesión especial se produjo nuevamente la discusión en torno al reglamento y los plazos para la elección.

El senador Quintana argumentó: “desde el PPD no hemos objetados los nombres, sino que la falta de una etapa previa, se trata de no sacar algo a ‘mata caballo’. Esto puede esperar hasta el próximo martes. No estamos hablando de un proyecto, no hay un plazo corriendo”. Tras la intervención de la senadora Paulina Vodanovic (PS) y del senador Matías Walker (Demócratas), ambos señalando que sí existía un plazo para realizar la elección,

Finalmente el presidente del senado, Juan Antonio Coloma, puso en votación el aplazamiento de la elección. Y se decidió llevar a cabo la votación.

De esta manera, las propuestas de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (Lagos y Mery) y de la Cámara de Diputadas y Diputados (Precht y Peredo) fueron ratificadas.

Los nuevos ministros

El próximo viernes 12 de enero terminan sus periodos los ministros del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier Aguilar (cupo UDI) y Nelson Pozo Silva (cupo PS), en el cupo UDI asumirá Héctor Mery, en el PS lo hará Catalina Lagos. Hace casi dos años —desde 2022— se mantenían vacantes y después de dos intentos fallidos, los cupos de los exministros Gonzalo García Pino (cupo DC) y Juan José Romero Guzmán (cupo RN), por ellos fueron designadas Alejandra Precht y Marcela Peredo, respectivamente.

Catalina Lagos Tschorne (41), es abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público. Es profesora de Derecho Constitucional en la UDP y de Derecho Público en la Universidad Alberto Hurtado. En el Proceso Constitucional 2023, fue integrante de la Comisión Experta. Ha sido abogada del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también de la ONG Corporación Humanas, y se desempeñó como investigadora y docente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile entre 2013 y 2014, en calidad de Coordinadora del Programa de Mujeres y Género, entre otros cargos.

Héctor Mery Romero (60), es abogado de la Universidad Católica. Integró el Comité Técnico de Admisibilidad en el reciente proceso constitucional. Es profesor invitado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Ha sido asesor de la Intendencia Regional Metropolitana, director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea, asesor de la Fundación Jaime Guzmán e integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago (2012 – 2015 y 2016 – 2017). Además, fue Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Alejandra Precht Rorris (52) es abogada de la Universidad Católica, Master of Legal Institutions de la Universidad of Wiscosin-Madison, con trayectoria en derecho ambiental, indígena, ordenamiento territorial y derecho administrativo regulatorio. Integró la Comisión Nacional del Medio Ambiente en evaluación ambiental de proyectos. Ha ejercido la actividad académica y de investigación.

Marcela Peredo Rojas (43) es abogada de la Universidad de Talca, magister en derecho público UC, magister en investigación jurídica y doctora en derecho de la U. Andes. Se ha desempeñado como académica e investigadora , consejera del Consejo para la transparencia y fue parte de la Comisión por el Experta del proceso constitucional 2023 como independiente patrocinada por la bancada Social Cristiana.