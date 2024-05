Presidente Boric: “Con la seguridad no se improvisa y acá no se trata de quién grita más fuerte”

En una visita al Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el Presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, marcó la celebración del Día del Trabajador. El evento contó con la presencia de figuras sindicales y empresariales, como David Acuña y Ricardo Mewes, líderes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), respectivamente.

Durante su discurso, el mandatario enfatizó la relación intrínseca entre seguridad, libertad, democracia y justicia. “Quiero un país que sea seguro, libre, democrático y justo. Para nuestro gobierno, y más aún para nuestra sociedad, la seguridad es hoy una prioridad”, declaró Boric, resaltando la necesidad de abordar las diferencias políticas con seriedad y compromiso.

Boric también hizo hincapié en la urgencia de legislar sobre cuestiones permanentes de forma seria y consensuada, aludiendo a los recientes acuerdos parlamentarios como ejemplo de la necesaria prudencia y urgencia. Además, destacó las medidas adoptadas por su gobierno para reforzar la seguridad institucional, un área que consideró previamente desatendida.“

El gobierno “ha aprobado una cantidad inédita de leyes para fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad del Estado, que estaba atrasada y hoy no estamos poniendo al día. Sepan que no hay varitas mágicas. Esto requiere trabajo, seriedad, mucho compromiso y convicción. Con la seguridad no se improvisa y acá no se trata de quien grita más fuerte o quien propone la solución más estrambótica, sino que seamos serios, consistentes y coherentes”.

Otro tema central en su intervención pública fue el reconocimiento del trabajo de cuidados, mayoritariamente realizado por mujeres, como un pilar fundamental de la sociedad. “El trabajo dignifica y debemos darle el valor que corresponde”, afirmó, abogando por una mayor corresponsabilidad en la crianza y el cuidado de personas enfermas y mayores.

En temas de política laboral y crecimiento económico, el Presidente reflexionó sobre la necesidad de superar las divisiones políticas y poner a Chile primero, especialmente en lo que respecta a la reforma de pensiones. “Hemos tenido diferencias durante demasiado tiempo, pero no me cabe ninguna duda que si ponemos a Chile por delante vamos a lograr acuerdos”, señaló, expresando su esperanza de que la reforma de pensiones se vote en la comisión del Senado durante mayo.