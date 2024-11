Formalización de Manuel Monsalve se reanuda con defensa centrada en evitar prisión preventiva

Este martes 19 de noviembre, desde las 09:00 horas, se reanuda la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, representada por los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, lo acusa de violación y abuso sexual en grado consumado, solicitando su prisión preventiva.

La jornada comenzará con la continuación de los alegatos del Ministerio Público, seguida de la abogada querellante María Elena Santibáñez, para luego dar paso a la defensa de Monsalve, liderada por sus defensores María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias. La defensa buscará en primera instancia que el juez Mario Cayul deje con arresto domiciliario al exsubsecretario.

Recordemos que Monsalve se encuentra detenido en tránsito en el cuartel de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) en Ñuñoa, esto mientras no se determinen cautelares en su contra.

Desde el viernes pasado, cuando se otorgó tiempo para revisar los antecedentes, el equipo legal de Monsalve ha trabajado en su estrategia, analizando documentos y más de 170 videos entregados por la Fiscalía.

El caso ha generado controversia debido a filtraciones de la carpeta investigativa, incluyendo declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad. Además, el presidente Gabriel Boric ha sido cuestionado por sus declaraciones sobre el caso, tras señalar que conocía la denuncia, pero no sus detalles.

“Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el día martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas, por habérmelo así indicado la ministra del Interior, Carolina Tohá”, señaló el Presidente en su declaración como testigo del caso. Además, sostuvo que “me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”.

A continuación el Mandatario informó: “yo resolví de inmediato hablar con Monsalve, por lo que lo cito a La Moneda alrededor de las 20:30 horas, pues se encontraba en Valparaíso. Me reúno con él, y de inmediato me dice que quería hablar conmigo de algo delicado, yo le digo que si es por la denuncia y me dice que no sabía que existía denuncia“.