“Llegó el momento de emprender otra lucha política”: inicia candidatura presidencial de Tohá

Sin un evento ostentoso y en solitario, en un punto de prensa frente a La Moneda, la ahora exministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó lo que se venía especulando desde hace meses. Tras su renuncia al gabinete del Presidente Gabriel Boric, la militante del PPD anunció que hará efectiva su candidatura presidencial para las elecciones de noviembre.

El cargo, dijo Tohá, “no fue fácil de dejar atrás”. Rodeada de micrófonos, expresó: “El compromiso que me ha mantenido trabajando en este período es el mismo que hoy me lleva a asumir un desafío mayor”.

“Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y tengo la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido este tiempo”, añadió.

La representante del Socialismo Democrático destacó que ha estado en muchas luchas políticas a lo largo de su vida, con experiencia en diversas instituciones durante los gobiernos de la Concertación. Por eso, sentenció, “ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la Presidencia de la República”.

“Creo que estoy lista para hacerlo”, comentó Tohá, recordando triunfos y derrotas que —según dijo— “se resumen en el concepto de experiencia que quiero poner al servicio de Chile”.

Tras varias falsas alarmas, la también exalcaldesa de Santiago fue categórica. Su objetivo es “encabezar el próximo gobierno de nuestro país, un nuevo gobierno que ofrezca a Chile un proyecto nacional, de progreso, de cohesión y de seguridad”.

El anuncio de Tohá llega tras un cambio de gabinete encabezado por el Presidente Gabriel Boric, en el que se anunció la llegada de Álvaro Elizalde (PS) desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) al Ministerio del Interior.

El discurso del Mandatario estuvo marcado por un tono dirigido a Carolina Tohá como carta presidencial, encomendándole articular una coalición más amplia. Boric reiteró que espera que el oficialismo “tenga primarias, competitivas y convocantes, para que sea a través de la democracia que definamos el liderazgo que el progresismo quiere representar a Chile”.

Tohá recibió un abrazo grupal del gabinete, luego de dejar oficialmente su cargo. En la ceremonia también estuvieron presentes el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la PDI, Eduardo Cerna.

Hasta ahora, solo se habían confirmado las candidaturas a primarias de los diputados Vlado Mirosevic (PL) y Jaime Mulet (FRVS), pero sectores del oficialismo han insistido en las últimas semanas en que la mejor opción es Tohá. Otros sectores consideran que la mejor candidata para los comicios sería la expresidenta Michelle Bachelet, que fue la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena y gobernó en dos mandatos no consecutivos, 2006-2010 y 2014-2018.

Bachelet ha reiterado en varias ocasiones que no está en sus planes optar a un tercer mandato, aunque en su formación, el Partido Socialista, esperan que reconsidere su decisión.

De 59 años, Tohá llegó a la cabeza de Interior en sustitución de Izkia Siches en septiembre de 2022 cuando Boric realizó su primer gran cambio de gabinete tras el plebiscito en el que se rechazó la primera propuesta de nueva Constitución, de tendencia izquierdista y que el propio Mandatario había apoyado públicamente.

La ya exministra acumuló experiencia en diversas instituciones durante los gobiernos de la Concertación. En 2009, a finales del primer mandato de la expresidenta Bachelet, fue nombrada portavoz, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

En 2012, rompió otro techo de cristal y se convirtió en la primera mujer en ser elegida por votación popular como alcaldesa de Santiago.