Analista Víctor Maldonado corre el velo: “Todos los DC buscan acuerdo parlamentario con oficialismo”

Víctor Maldonado, sociólogo y analista político, destacó que el principal punto en común de la Democracia Cristiana (DC) es el acuerdo parlamentario con el oficialismo.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la prioridad del partido es llegar a un entendimiento con los partidos oficialistas para fortalecer la posición de la centroizquierda en el Congreso. Maldonado subraya que este acuerdo parlamentario es fundamental para que la DC mantenga su relevancia política y contribuya a la creación de una nueva coalición con un liderazgo moderado que impulse un programa común.

El conflicto en la DC por la candidatura presidencial de Alberto Undurraga, quien fue declarado “cesado” como candidato por el Tribunal Supremo del partido, refleja las tensiones internas que atraviesa la colectividad. Según el diputado Eric Aedo, una nueva Junta Nacional deberá decidir si Undurraga puede ser reinstalado como candidato o si, en cambio, el partido apoyará a otro aspirante. Este proceso ha generado tanto apoyos como rechazos dentro de la DC, lo que muestra las diferencias al interior de la tienda.

En este contexto, Maldonado señala que el partido debe tener claro que el escenario de una primera vuelta con un candidato del oficialismo socialdemócrata y un candidato demócrata cristiano no es viable. “Ese escenario no se puede dar”, argumenta, advirtiendo sobre el avance de la ultraderecha y la necesidad de “confluir en una coalición nueva bajo un liderazgo moderado” capaz de enfrentar esa amenaza. El analista enfatiza la importancia de incorporar a aquellos votantes que se encuentran en la “frontera”, es decir, aquellos que aún no han definido su posición política, los nuevos votantes y aquellos que se encuentran distantes de los extremos políticos.

Maldonado propone que la clave para el éxito de la centroizquierda radica en la construcción de un pacto electoral parlamentario con los partidos oficialistas, algo que, según él, debe hacerse rápidamente. “Las señales deben ser recíprocas, prontas y rápidas”, agrega, destacando la necesidad de tomar decisiones en conjunto para lograr una coalición que permita ganar las elecciones presidenciales. La urgencia radica en la necesidad de unirse bajo un liderazgo moderado para competir de manera efectiva, ya que, de acuerdo con las encuestas, la derecha total suma más de la mitad de las preferencias, mientras que el oficialismo no alcanza ni el 40%.

Finalmente, Maldonado resalta que la democracia cristiana no debe alinearse ni con la ultraizquierda ni con la extrema derecha, sino que debe centrarse en un espacio político que sea capaz de atraer a un electorado más amplio. De este modo, la tarea principal para la DC es definir con claridad “en qué lado de la cancha está”.