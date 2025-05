Datos erróneos en ley de pesca: Tohá se suma a presión sobre subsecretario Salas

El Gobierno enfrenta presiones tras la admisión del ministro de Economía, Nicolás Grau, de que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó datos incorrectos a la Comisión Mixta del Congreso durante la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero, específicamente sobre las cifras de captura de merluza común del año 2024.

Las candidatas presidenciales, Carolina Tohá (PPD, PS, PR, PL) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) reaccionaron casi en la misma línea, señalando que lo ocurrido “es grave” e “intolerable”. En paralelo, bancadas de la oposición exigieron al Presidente Gabriel Boric la remoción de Salas y de paso suspender tramitación de la iniciativa considerada como el corazón de la Nueva Ley de Pesca.

“Todavía este proyecto no ha sido despachado, hay un informe de la comisión mixta, pero mientras no se despache el proyecto, si hay unanimidad se pueden revisar los acuerdos que se tomaron y claramente aquí hay factores que ameritan revisar, que estamos teniendo impactos que nadie deseaba. Una planta que se cierra, trabajos que se pierden, familias que caen en la incertidumbre”, advirtió Tohá desde Concepción. La exministra recalcó que la decisión parlamentaria se basó en “antecedentes erróneos”, lo que a su juicio amerita reabrir el debate legislativo. “Espero que el Gobierno considere qué medidas se toman respecto de esto. No va a ser suficiente reconocer el error”, dijo.

Tohá agregó que “el Gobierno tendrá que ver qué decisiones toma, pero yo lo considero lamentable, grave, muchas veces se cometen errores en las presentaciones. Pero en este caso ese error dio lugar a una decisión suponiendo que el impacto no iba a ser del impacto que está siendo”.

Cabe mencionar que el mismo día en que la Comisión Mixta del Congreso aprobó entregar un 52% de la cuota de la merluza común a la pesca artesanal y un 48% a la industrial —indicación respaldada por el Gobierno—, la empresa pesquera PacificBlu anunció el cierre de sus operaciones a partir del 1 de enero de 2026. A través de un comunicado, el gerente de PacificBlu apuntó al subsecretario de Pesca, Julio Salas, acusándolo de exponer “datos falsos y no rigurosos, generando confusión en el debate parlamentario”.

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias entre ambas Cámaras respecto al proyecto, senador Fidel Espinoza (PS), ya anunció la citación del ministro Grau para el próximo martes.

“El subsecretario Salas debiera dar un paso al costado”

Para el senador Pedro Araya (PPD), miembro de la instancia parlamentaria, también es muy grave lo ocurrido con el subsecretario. “Este error, que pudiera aparecer muy inocuo, al final del día, todos sabemos que puede traer enormes consecuencias. Lo que ha hecho el subsecretario Salas puede terminar favoreciendo a algunos actores de la industria. Por esa razón es urgente que el subsecretario y el ministro de economía aclaren esta situación y aclaren a quien quieren favorecer con la ley de pesca”, dijo.

El legislador por Antofagasta hizo un llamado al Presidente Boric: “No es posible que se sigan equivocando de esta forma al entregar información al Congreso. Primero fue la Directora de Presupuestos y hoy día es el subsecretario Salas, que nos pide que tomemos decisiones respecto del fraccionamiento pesquero con información errada. Eso no puede ser, es una responsabilidad tremenda”.

El senador Araya concluyó que, por eso, el Mandatario “tiene que tomar decisiones y el subsecretario Salas debiera dar un paso al costado, porque ya ha perdido legitimidad la discusión de la ley de pesca con la información falsa que el está entregando”.

En la vereda opuesta, Matthei fue tajante. En sus redes sociales, difundió un video donde acusó directamente al Ejecutivo de “entregar datos falsos” que afectarían a “2.400 personas, en su mayoría mujeres jefas de hogar”. “Este Gobierno no sabe gobernar”, sentenció la exalcaldesa de Providencia.

El gobierno del Pdte. Boric lo hizo otra vez. ¡Más de 2 mil trabajadores en #Biobío en riesgo por un proyecto de #LeydePesca mal hecho, con datos falsos! Alguien debe asumir el costo de este caos, improvisación e incompetencia. pic.twitter.com/OecaJuAkVA — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 9, 2025

A la presión se sumaron las bancadas de diputados y senadores de Chile Vamos, que emitieron una declaración pública solicitando al Presidente Gabriel Boric la “remoción inmediata” del subsecretario Salas y la suspensión del proyecto de ley hasta contar con cifras verificadas.

El financiamiento del proyecto deberá votarse el próximo martes 13 de mayo luego que el Ejecutivo propusiera una alternativa al rechazarse, nuevamente, la aplicación de licencias a la industria del jurel.

El Gobierno no ha anunciado aún medidas concretas respecto a la continuidad del subsecretario ni sobre el futuro del proyecto.