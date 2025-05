Las expectativas electorales de la última Cuenta Pública del Presidente Boric

En marzo del 2022, el Presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda con un proyecto transformador en medio de altas expectativas ciudadanas, cuyo tránsito se vio truncado cuando en septiembre de ese año los chilenos decidieron rechazar de forma categórica la primera propuesta de cambio constitucional con más del 60% de los votos. El texto allanaba el camino para materializar varias de las reformas prometidas en campaña.

Ya en su cuarto año y en la recta final del Gobierno, el Mandatario está próximo a su última Cuenta Pública, con una agenda dominada por la seguridad y la economía como prioridades de la población, y una contingencia marcada por temas de corrupción y falta de probidad, a propósito del caso Convenios y el escándalo por las licencias médicas.

En ese contexto, el Presidente más joven de la historia de Chile se juega su legado en un año de elecciones parlamentarias y presidenciales, por lo que en su sector esperan que en su última Cuenta ante el Congreso pueda levantar las banderas del progresismo y darles un aire a las alicaídas primarias oficialistas del próximo 29 de junio.

“Una oferta de futuro y tomar el liderazgo de su sector”

No es novedad que semana tras semana los diferentes sondeos de opinión han instalado a los candidatos presidenciales de oposición –Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano)– dentro de las primeras preferencias presidenciales. Por lo que la convocatoria de las próximas primarias oficialistas ha pasado a ser materia de preocupación para la centroizquierda.

En ese sentido, la Cuenta Pública del próximo domingo 1 de junio podría cumplir un rol político-electoral relevante para el sector, considerando el impulso mediático que genera la comunicación de los avances materializados por el Gobierno.

Para el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, el mensaje presidencial “debe ser una apuesta pública de futuro”.

“Al Presidente Boric le quedan muy pocos meses en La Moneda y él tiene que, me imagino, con 39 años, empezar a construir también una oferta de futuro y tomar probablemente el liderazgo de su sector. Puede tener la oportunidad de volver a instalar quizás temas de futuro que no van a poder cumplirse en este Gobierno, incluso hasta un mea culpa de que no se lograron los avances que esperaba en el tema del aborto, de la eutanasia, de la eliminación del CAE, y va a comprometer su trabajo en los meses restantes y de futuro, insisto, en esta lógica”, dijo Arellano a El Mostrador.

El analista también señaló que habitualmente la Cuenta Pública genera un aumento en la aprobación presidencial, “y eso ha pasado en las Cuentas Públicas anteriores del Presidente Boric. La gran incógnita es cuánto tiempo dura esto”.

“Es una oportunidad para levantar sus banderas, hacer guiño a su sector y tratar de proyectar también su proyecto de futuro”, agregó.

Respecto a las señales hacia el progresismo, el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la UCEN, Marco Moreno, afirmó que la Cuenta Pública lo que busca, especialmente la última, es instalar los elementos de lo que será el legado de la administración. “Por lo tanto, a partir de lo que ahí se diga puede generar una conversación que entregue cierta atracción hacia la alicaída primaria del oficialismo”, puntualizó.

“Sobre todo porque, en un contexto marcado por las tensiones internas, los cuestionamientos por casos recientes y la baja convocatoria a las primarias, el desafío será reenfocar la agenda, pero sin salirse de los márgenes institucionales. Eso es lo que va a tensionar probablemente el relato que va a estar presente el próximo domingo”, indicó Moreno.

Balances y mea culpa

Para los analistas, la electoralización de la Cuenta Pública será inevitable, donde los cumplimientos e incumplimientos programáticos se tomarán el discurso tanto del oficialismo como de la oposición.

“Como sobre este Gobierno pesa la sospecha de que no ha sido muy bueno, en términos de aprobación, yo creo que es el momento de tirar toda la carne a la parrilla. Sin embargo, parece que cada uno de los accesorios se vende por separado, no parece dar la sensación de un relato muy claro, por lo menos ideológicamente, porque no podría decir que la suma de todas las partes genere un relato muy progresista”, advirtió el académico de la Escuela de Gobierno de la UAI, Cristóbal Bellolio.

Para el profesor de Teoría Política, es importante que el Gobierno reconozca que debió reorientar sus esfuerzos, principalmente a orden público, seguridad y economía. Así como también que existió un aprendizaje en el sentido de entender que uno gobierna de acuerdo a las prioridades ciudadanas, más allá de cuáles sean las convicciones ideológicas propias. “Creo que eso engrandece al Gobierno, no lo disminuye”, dijo.

“Lo que sí yo creo que puede ser, entre comillas, más responsabilidad o culpa de ellos, es que prometieron un cierto estándar ético en el actuar público que no se ha cumplido, a todas luces no se ha cumplido”, recalcó.

En ese sentido, para el académico de la UDD, Rodrigo Arellano, el giro en la agenda del Ejecutivo también se tradujo en que “gran parte de las propuestas programáticas no dieron los resultados que ellos esperaban. El fracaso del proceso constitucional, el proyecto de pensiones que se aprobó finalmente es muy distinto al que proponía el Gobierno, no hubo reforma tributaria (…)”.

No obstante, Arellano señaló que, “más allá de que es distinto al proyecto original”, la aprobación de la reforma de pensiones “va a ser sin duda probablemente el único legado del Presidente de la República”.

Cumplimiento de compromisos presidenciales

Por su parte, la Fundación Nodo XXI, vinculada al Frente Amplio, publicó un informe sobre el estado de cumplimiento de los compromisos presidenciales anunciados en la Cuenta Pública 2024. El documento analiza un total de 105 compromisos, identificando cuántos han sido cumplidos, están en proceso o no se han iniciado, y clasificándolos por naturaleza administrativa o legislativa en torno a cuatro ejes temáticos: economía, desarrollo y medioambiente; derechos sociales; derecho a la seguridad; y derechos humanos y democracia.

De acuerdo con lo señalado en el informe, el análisis permite constatar “un avance de 53,3% de las medidas ya ejecutadas y un 42,9% en proceso”. Lo que –según Nodo XXI– da cuenta de una gestión “que ha resultado especialmente eficiente en aquellas materias cuya implementación es administrativa, donde se observan niveles más altos de cumplimiento. Por otro lado, las medidas de carácter legislativo presentan mayores rezagos en su ejecución”.

En el eje economía, desarrollo y medioambiente, el estudio destaca que “concentró el mayor número de compromisos (43), equivalentes al 41% del total de anuncios. El 44,2% de estas medidas se encuentra cumplido, un 51,2% en proceso y solo un 4,6% no ha sido iniciado”.

Por otro lado, en el eje derechos sociales, con 39 compromisos (37,1% del total), el 56,4% de las medidas han sido ejecutadas y el 43,6% está en implementación. Destacan la aprobación de la reforma de pensiones, el avance del Sistema Nacional de Cuidados, el Plan de Emergencia Habitacional (con un 67% de cumplimiento al cierre de 2024) y el ingreso del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado.

No obstante, el análisis también pone en relieve desafíos pendientes, entre ellos, “el impulso de iniciativas legislativas clave que aún no se ingresan o se encuentran en fases tempranas de tramitación, así como la necesidad de acelerar la ejecución de medidas administrativas en las que sus procesos, aunque iniciados, aún no permiten indicarlos como satisfechos”.

