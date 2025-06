Negacionismo y críticas a la Concertación encienden el primer round de las primarias oficialistas

Este martes los candidatos del pacto Unidad por Chile se reunieron en el debate presidencial organizado por la Universidad de Santiago (Usach), de cara a las primarias oficialistas del próximo 29 de junio. Fue en el Aula Magna de la casa de estudios donde por primera vez –luego del inicio oficial del periodo de campaña– los aspirantes a La Moneda manifestaron de forma más nítida los matices y diferencias en diversas materias.

Si bien durante los primeros dos bloques, dedicados a temáticas de educación, democracia y descentralización, Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS) expresaron énfasis distintos en sus propuestas, no fue sino hasta el final del evento que las candidatas del Socialismo Democrático y el Partido Comunista tuvieron un tenso cruce relativo a seguridad y el rol de la Concertación.

A lo largo del debate, la carta del PC y Acción Humanista señaló que aún quedaba mucho por hacer en materia de seguridad pública, ya que hasta ahora los esfuerzos no habían sido suficientes. Por lo que la exministra del Interior se sintió interpelada respecto a su labor mientras estuvo a cargo de la cartera en los últimos años.

“En el Parlamento se sacaron adelante 67 leyes (de seguridad) mientras yo era ministra, muchas de ellas con resistencia de nuestro propio sector, y con la derecha que hablaba mucho, pero a la hora de legislar normalmente se pasaba 35 pueblos en sus planteamientos”, dijo Tohá.

A lo que agregó que revertir las tendencias al alza de la delincuencia fue difícil y que, aun así, “tenemos una derecha negacionista que dice que estamos peor que nunca. (…) Pero peor que eso es que en nuestro sector tengamos negacionismo, porque yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulet decir que no se ha avanzado en nada, lo escuché con mis propios oídos, creo que eso es darle un enorme favor y yo los invito a no caer en esa trampa”, emplazó la exministra del Interior.

Posteriormente, en su intervención final Jeannette Jara hizo alusión a los resultados de las últimas encuestas que han mostrado una importante alza en su aprobación, estrechando su distancia con Carolina Tohá.

“Más que el nerviosismo que algunos les pueda entrar con las encuestas en los últimos días, para mí el principal resultado va a ser que mucha gente vaya a votar a la primaria, de izquierda, de centroizquierda, como cada uno se defina”, dijo la exministra del Trabajo.

Asimismo, indicó que siendo una “mujer de izquierda, con un domicilio político claro”, no es una política “sectaria”. “Porque no me gusta lo que le hicieron a las y los comunistas durante la Concertación, donde nos excluyeron con el sistema binominal. Así que jamás les haría eso a mis compañeros de alianza. (…) Negar las diversidades no le hace bien a la democracia y negar a los que piensan distinto, tampoco”, subrayó.

Reacciones al primer cruce oficialista

Consultada por los resultados de las últimas mediciones, la abanderada del Socialismo Democrático manifestó no tener nerviosismo, pero que queda una elección por disputar y asegurar una alta convocatoria para el sector.

“Es importante que se sepan nuestras diferencias. Creo que es importante que las personas conozcan de qué se trata esta decisión, porque esto no es un casting. Esta es una decisión política y no va a ser lo mismo una centroizquierda liderada desde el Socialismo Democrático a una liderada por el Frente Amplio, a una liderada por el PC o por el FRVS”, dijo Tohá en el punto de prensa a la salida del debate.

Por su parte, Jara se refirió a las acusaciones de negacionismo por parte de la militante del PPD y señaló que sus intervenciones no eran un ataque personal hacia ella, sino que aludía a la “realidad que el país está viviendo”.

“No me hago cargo de lo que haya dicho (Tohá), porque la verdad es que yo sé que efectivamente se han hecho esfuerzos. El tema es que los resultados son los que son, y eso nadie lo puede negar, (…) son muy preocupantes. Y no lo veo como un tema ni de la ultraderecha, ni de la izquierda, ni del centro. Lo veo realmente como un tema de la ciudadanía”, indicó la extitular del Trabajo.

El candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, también se sumó a las críticas hacia la exalcaldesa de Santiago.

“Carolina Tohá fue tres años ministra del Interior y no se avanzó un ápice en materia de descentralización. (…) Hay algunos o algunas que no están acostumbrados a ser autocríticas, porque durante los últimos 30 años en este país, el mundo que ella representa ha gobernado 22, o un poco más. De manera que también hay que tener una mirada autocrítica para ver cómo vamos hacia adelante y cómo hacemos cambios profundos y transformadores”, enfatizó.

“Esta candidatura es la única que puede unir al progresismo”

Respecto a la unidad del oficialismo frente a las diferencias que han surgido recién iniciada la campaña, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, señaló que el sector requiere una opción que mire el futuro y convoque a chilenos que hoy día no están siendo parte del debate político.

“Con estos palos que se pegan (las candidatas), queda de manifiesto que esta candidatura es la única que puede unir al progresismo una vez que gane la primaria. Porque recordemos que el desafío verdaderamente importante está en noviembre, donde a negacionistas del cambio climático, de las vacunas, del terrorismo de Estado, les está yendo bien en las encuestas. Y el progresismo tiene que acudir unido a esa contienda”, manifestó el diputado del FA.

Asimismo, dijo que “hoy día las candidaturas que se están pegando palos difícilmente pueden terminar unidas entre ellas”.

Respecto al futuro de la coalición y el encuentro del Presidente Gabriel Boric con los partidos oficialistas en Cerro Castillo, Winter sostuvo que “algo que es importante de este periodo es que el progresismo no llegó unido. (…) Nosotros no llegamos a la primera vuelta unidos. Al final de este Gobierno, el progresismo chileno va a estar más unido que antes”.