Evelyn y Carolina: peligrosamente nerviosas

Ambas presentan similitudes en su situación actual. A poco más de 15 días de las primarias, las últimas encuestas encendieron alarmas en el comando de Carolina Tohá (PPD) por el alza en la adhesión de su rival más directa: la aspirante comunista Jeannette Jara, que superó a la líder del Socialismo Democrático en intención de voto y abrió un debate interno sobre cambios en sus asesores de campaña.

En un déjà vu, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), vivió algo similar con su retador de ultraderecha José Antonio Kast: la alcanzó en dos sondeos y obligó a un cambio en los equipos de gabinete y propaganda.

La competencia cercana que enfrentan en las mediciones generó incomodidad y nerviosismo entre los parlamentarios que apoyan a las dos favoritas de la contienda electoral.

El empate de Tohá con Jara se manifiesta en un contexto de primaria de partidos oficialistas, donde la participación de los votantes de izquierda se vuelve crucial. En la derecha y la izquierda estiman que una participación de menos de 1,2 millones de votantes sería un fracaso y haría probable una derrota de la exministra del Interior.

Mientras que la posibilidad de que Jara o el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, no logren la victoria el 29 de junio, podría activar otras opciones presidenciales de la izquierda, entre ellas, ME-O, Rodrigo Mundaca y Marcelo Trivelli.

El analista electoral Víctor Maldonado (DC) sostiene que el alza de Kast parece no ser un fenómeno pasajero. Según explica, el líder del Partido Republicano, que había generado resistencia en el electorado anteriormente por un estilo radical, ahora se encuentra en un proceso de reevaluación y su cercanía con Matthei en las encuestas indica que su apoyo podría crecer. Las candidatas enfrentan un panorama donde los electores oficialistas muestran expectación o inquietud ante la posibilidad de tener un balotaje con dos candidatos de la oposición.

En la derecha y la izquierda reconocen que, en este contexto, Matthei podría ser vista como una opción preferible en una eventual segunda vuelta, dado que en elecciones anteriores la opción menos extrema ha prevalecido.

“En la oposición no es posible desentenderse del hecho de que José Antonio Kast aparece cada vez más cerca de Evelyn Matthei en las encuestas y la tendencia, de proseguir, cambiaría las posiciones en que ahora se encuentran. Que Chile Vamos no crea que vaya a suceder no altera las posibilidades. El seguro con el que cuenta la candidatura de Matthei, es decir, los votos que pueda restarle Kaiser al republicano, no parece estar funcionando del todo”, escribió Víctor Maldonado en una columna en Radio Pauta.

Duelo de exministras: Jara supera a Tohá

La última encuesta Cadem instaló a Jara en el tercer lugar de las presidenciales, con un 8% (un punto más que la semana pasada), superando a la exministra del Interior, que obtuvo un 7% (-1 punto).

Si bien los voceros de la campaña de Tohá han desdramatizado su estancamiento, lo cierto es que son varias las mediciones que han mostrado cómo la candidata del PC ha reafirmado la tendencia de estar disputando voto a voto, mediante una estrategia que tiene como foco a jóvenes y mujeres.

“Creo que ha faltado un poco más de esa conexión y acá se requiere una estrategia nueva, un giro en la estrategia de campaña para enfrentar esta última parte y poder repuntar y consolidar a Carolina Tohá como la primera opción para enfrentar en la primera vuelta a los tres candidatos de la oposición. Yo creo que hay que endurecer el tono, no al punto de enemistarse con quienes están al lado, sino que para marcar la diferencia, porque las diferencias existen y, como existen las diferencias, creo que es necesario transparentarlas ante el ojo de la ciudadanía”, dijo este miércoles el diputado PPD Raúl Soto.

Al igual que la amenaza que representa José Antonio Kast para la candidatura de Evelyn Matthei, Carolina Tohá también deberá enfrentar su principal flanco hacia la izquierda con el avance de Jeannette Jara.

En ese sentido, para la directora de Latinobarómetro y fundadora de MORI Chile, Marta Lagos, otra de las coincidencias entre las candidaturas de Matthei y Tohá es la disputa por el “centro”.

“El dilema de Chile Vamos es si es capaz o no de correrse hacia el centro (…). Y esa va a ser la carrera presidencial. Por el lado de la izquierda pasan cosas similares, porque en realidad Carolina Tohá solamente puede crecer en la medida en que se corra hacia el centro también. Ahora, para ella es mucho más fácil hacerlo que para Evelyn Matthei”, dijo en el programa Sin Tapujos de El Mostrador.

La analista agregó que la carrera presidencial se pondrá “muy interesante”, en el caso de que se materialice el triunfo de la exministra del Interior en las primarias.

“Estas dos mujeres (Tohá y Matthei) que estarían compitiendo por la Presidencia tendrían la misma misión de ocupar el centro, son las únicas dos que podrían ocupar ese espacio, porque todos los otros candidatos van a quedar más hacia los extremos. Entonces, vamos a tener esta competencia por el centro”, afirmó Lagos.

El sismo en el equipo de Matthei

El registro de los sondeos llegó en momentos en que en Chile Vamos hay divergencias por elementos faltantes en la campaña. Desde Valparaíso senadores coinciden en señalar que “Kast tiene un ejército a cargo de publicidad política en redes sociales, mientras que el comando de la candidata debe reforzarse”.

También mencionan que no se ha articulado una red permanente de trabajo con concejales tras una elección municipal exitosa; que falta una estrategia para llegar con mensajes al campo y a regiones; y que faltan manos para ordenar las vocerías. También plantean como errada la ausencia de Karla Rubilar y la escasa presencia del alcalde Jaime Bellolio, rostros que han sido antes destacados portavoces.

Algunos de esos denominados déficits se subsanaron el fin de semana pasado. En una nueva reestructuración del comando de Matthei, su factótum de imagen, desde hace una década, Cristián Torres, salió de la jefatura de gabinete para pasar a reforzar el área de comunicaciones, que dirige la exjefa de prensa del expresidente Sebastián Piñera, Carla Munizaga. Al gabinete arribó Carol Vargas, exadministradora municipal de Providencia, pero el cambio no dejó a los partidos totalmente tranquilos.

En el rediseño también se reforzó el área de redes sociales con una community manager, la carismática abogada e influencer Cristina Villagómez. Y a ese elenco se sumarán dos personas más. Asimismo, se aumentó la colaboración de una agencia de marketing digital que elabora videos con contenidos programáticos y con la trayectoria de la exalcaldesa.

Asimismo, Matthei alista una gira por regiones. En los próximos días estará en Concepción y en Ñuble, para lanzar un programa de participación activa con organizaciones ciudadanas. No tiene contemplado por ahora salir del país, a diferencia de J. A. Kast, que se encuentra en Paraguay para participar del Foro de Madrid que reúne a partidos de derecha. Y se reunió con el presidente paraguayo, Santiago Peña, reforzando su agenda internacional y conversando de impuestos.

A Asunción fue con los diputados Cristián Araya, jefe de bancada, Benjamín Moreno y Sofía Cid. Matthei, en tanto, ha preferido mantener a sus parlamentarios en un plano más secundario de sus actividades. O eso es lo que cuestionan senadores de sus filas.