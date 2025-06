El “efecto Jara” que tensiona al oficialismo rumbo a la primera vuelta presidencial

La “pelea hoy es con el PC”, dice una de las minutas difundidas desde el comando de la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, con el objetivo de hacer un viraje en su estrategia de campaña para contrarrestar el avance que algunos sondeos de opinión han mostrado para la abanderada comunista.

Porque mientras Tohá y el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, han estado entrampados en polémicas sobre la Concertación y el estallido social, la exministra del Trabajo estaría aumentando sus niveles de adhesión de cara a las primarias del próximo 29 de junio.

Más allá de las críticas por su falta de competitividad frente a una eventual primera vuelta contra los candidatos de derecha, analistas han señalado que Jara ha estado alimentándose del desfonde de Winter y Tohá a menos de dos semanas de la elección primaria.

“Esto que se está denominando como el efecto Jara, para referirse a la performance de la candidata del PC, tiene dos elementos que influyen: ella está restándoles apoyos a sus adversarios del Frente Amplio y el Socialismo Democrático; se produce un trasvasije interno que lo está capitalizando mejor Jeannette Jara”, dijo el director del Centro Democracia y Opinión Pública UCEN, Marco Moreno, en el programa Empieza x Acá de El Mostrador.

Moreno agregó que la candidata del PC ha demostrado que tiene una base electoral comprometida en el nicho que vota en las primarias y, por lo tanto, es ahí donde se jugaría parte importante de esta elección. “De todas maneras me da la impresión de que no logra superar ese nicho primarista. La dificultad que tiene Jara es de crecer más allá”, advirtió el analista político.

Otro factor es la asociación de Jeannette Jara a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, lo que –según analistas– estaría desplazando en términos de percepción a Carolina Tohá como la candidata de la coalición política de la exmandataria.

“Estratégicamente Jara tiene dos temas que son para mí muy potentes. Uno, es la bacheletización absoluta de Jara, es un manierismo bacheletista, (…) lo pasaron por cloro, como se dice. Se descomunizó completamente”, afirmó el experto en comunicación política Martín Vinacur, en el podcast LaCadem.

En ese sentido, agregó que el “formato de la campaña es muy Bachelet 2013, muy Bachelet 2005. Toma ese lenguaje, toma esa estética, esa ética. Entonces hay una buena estrategia, en el sentido de que les está dando resultado, de alejarse de todo lo que significa el Partido Comunista”.

Focalización y bajarle el perfil al anticomunismo

El equipo técnico liderado por la encargada electoral del Partido Comunista, Martina Valenzuela –experta en big data y jefa de la División de Gobiernos Regionales de la Subdere–, ha jugado un rol importante en la focalización de los esfuerzos para generar mayor adhesión en jóvenes y mujeres, dos segmentos donde Jara ha tenido un alza sostenida en las últimas semanas.

Lo anterior, sumado a un intenso despliegue comunicacional, donde la candidata del PC les ha bajado el perfil a las críticas sobre su militancia.

“Respecto de los ataques más directos en torno al tema del anticomunismo, yo lo miro como parte de una estrategia electoral, en general no me gusta andar de víctima por la vida. Hoy día hay sectores que todavía lo tratan de alimentar (el anticomunismo), pero yo lo veo en la calle y hay mucho cariño. (…) El clivaje hoy día no está entre comunistas y ultraderechistas, está en quién representa mejor a la ciudadanía”, dijo este martes en el programa Turno AM.

Desde la dirección del Partido Comunista, han señalado que los esfuerzos también están puestos en instalar “ejes temáticos” diferenciadores, como la propuesta del “salario vital”.

“Nos parece que esos elementos que están sobre la mesa hacen mucho sentido a una población que efectivamente demanda y busca respuestas concretas, y que también espera de sus dirigentes un nivel de conexión mayor, que lo hemos demostrado y, además, donde Jannette ha demostrado alto nivel de eficiencia”, dijo esta semana la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa.

Por su parte, la diputada comunista e integrante del comando, Daniela Serrano, señaló a El Mostrador que uno de los objetivos es “encantar a la mayor cantidad de gente” y que el trabajo territorial “ha estado puesto en sectores populares, mujeres, también en la juventud que claramente está muy desencantada hoy día de la política”.

Jara cierra la puerta a eventual incorporación de Jadue

Luego que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago redujera la medida cautelar contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a arresto domiciliario nocturno, se instaló una fuerte preocupación en el oficialismo ante la posibilidad de que el exjefe comunal se sumara al comando de Jeannette Jara, según lo planteado por el presidente del PC, Lautaro Carmona. Esto fue descartado durante la jornada de ayer por la misma candidata.

“Queda una semana de campaña, entonces yo no veo mucho sentido en estar cambiando el equipo de comando ahora”, sostuvo Jara, en entrevista con el programa Turno AM.

“Ahora, sí él se va a integrar a la campaña, como todos los militantes y la gente que adhiere a esta campaña, a ir a volantear y todo lo demás, siempre son bienvenidas todas las manos. Pero el comando, que es el que organiza la campaña, está confirmado hace tiempo, la campaña va bien y queda solo una reunión”, agregó.

Posteriormente, consultada por las declaraciones de Carmona, afirmó que lo entendió en términos condicionales, “pero me imagino que Daniel Jadue tiene otras prioridades, como es su defensa jurídica”.

“Las decisiones de quiénes conforman el comando las toma esta candidata”, enfatizó.