Gobierno pone fin a la ley Longueira: Senado aprueba por amplia mayoría fraccionamiento pesquero

Con 38 votos a favor y una abstención (del senador UDI Enrique Van Rysselberghe), la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta conformada para zanjar las discrepancias surgidas, entre ambas Cámaras, respecto al proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.

Con este resultado, la norma iniciada en mensaje presidencial quedó en condiciones de ser promulgada como ley, luego que los diputados dieran su respaldo al texto previamente.

Ayer, el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que el traspaso de cuotas implica un monto de 160 millones de dólares que, cada año, iban al sector industrial y que ahora serán destinados a la pesca artesanal. En términos de volumen de dinero, se trata de la mayor redistribución de recursos después del royalty minero.

Hoy, los puntos que fueron sometidos a Comisión Mixta fueron: el fraccionamiento de la reineta, de la anchoveta, de la sardina española y la merluza común. De este modo, lo aprobado fue lo siguiente:

Anchoveta en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, el fraccionamiento de captura, se establecerá dentro de los rangos de 85% a 55% para el sector pesquero artesanal y 15% a 45% para el sector pesquero industrial, con un porcentaje inicial de 55% para el sector artesanal y 45% para el sector industrial. Los ajustes anuales dentro de estos rangos se regirán por las siguientes reglas: a) Si el sector industrial no cumple con la captura efectiva asignada en el año anterior, la fracción destinada al sector pesquero artesanal aumentará en 10 puntos porcentuales al año. b) Si el sector industrial alcanza una captura efectiva anual de su asignación, podrá mantener su porcentaje inicial o incrementarlo hasta en 10 puntos porcentuales al año. Sardina española en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo, el fraccionamiento de captura, se establecerá dentro de los rangos de 85% a 55% para el sector pesquero artesanal y 15% a 45% para el sector pesquero industrial, con un porcentaje inicial de 55% para el sector artesanal y 45% para el sector industrial. Los ajustes anuales dentro de estos rangos se regirán por las siguientes reglas: a) Si el sector industrial no cumple con la captura efectiva asignada en el año anterior, la fracción destinada al sector pesquero artesanal aumentará en 10 puntos porcentuales al año. b) Si el sector industrial alcanza una captura efectiva anual de su asignación, podrá mantener su porcentaje inicial o incrementarlo hasta en 10 puntos porcentuales al año. Merluza común en el área marítima comprendida entre las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos, el fraccionamiento de captura se determinará según las siguientes reglas: a) En caso que la cuota global de captura anual fijada sea igual o inferior a 35.020 toneladas, el fraccionamiento aplicable será de 45% para el sector pesquero artesanal y 55% para el sector pesquero industrial. b) En caso que la cuota global de captura fijada para un año sea superior a 35.020 toneladas, el exceso irá íntegramente a la fracción artesanal. Lo anterior, con un tope de un 50% para cada sector. La determinación de la cuota global de captura de la reineta, deberá mantener o llevar la pesquería al rendimiento máximo sostenido. Con todo, la cuota global anual de captura deberá considerar una variación anual no superior al 5% respecto de la cuota de captura del año anterior.

En cuanto al financiamiento de la norma, se rechazó el sistema de subastas o licitaciones a la industria del jurel, con el que el Ejecutivo pretendía obtener 30 mil millones de pesos en promedio, en los próximos tres años. Dado lo anterior, se aprobó que los armadores industriales titulares de derechos que provengan de contratos de transferencia a cualquier título, debidamente autorizados para capturar cuotas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva, deberán pagar una patente especial a beneficio fiscal. El valor de la patente ascenderá a 1,3 unidades tributarias mensuales por cada tonelada del recurso que se haya transferido en virtud de 132 los contratos antedichos. Con todo, el valor de la patente no podrá ser inferior a 250 unidades tributarias mensuales.

En la Sala intervino el presidente de la Comisión Mixta, el senador Fidel Espinoza (PS), quien explicó los acuerdos a los que llegó la instancia respecto al fraccionamiento de la merluza común y la reineta. “También agregamos un mecanismo de patente fiscal y dejamos constancia que la comisión acordó, votar de manera conjunta el informe”, precisó.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) hizo reserva de constitucionalidad de parte del contenido de la Comisión Mixta. Los senadores Carlos Kuschel (RN) y Luz Ebensperger (UDI) se sumaron a esta interpretación. “Apareció una norma que establecía una patente que es un tipo de carga que tiene que verse en la Cámara y debe derivarse a la Comisión de Hacienda. Esto violenta la Constitución Política”, plantearon. Solicitaron que dicha norma se votara por separado, lo que no ocurrió, ya que según explicó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), ello no era jurídicamente procedente.

El ministro Grau explicó que “en la Mixta se acordó hacer una nueva propuesta de financiamiento porque la original se rechazó que era la licitación. Se trató de un acuerdo con la Comisión”.

En cuanto al resultado del fraccionamiento de los distintos recursos, se hicieron presente diferencias sobre los porcentajes, en particular, se cuestionó qué sector resultó más beneficiado. Independiente de aquello, todos los parlamentarios aseguraron que “siempre debe estar por delante la defensa del empleo y no poner a unos por sobre otros” y “esta ley no es perfecta, pero es mucho mejor de lo que tenemos hoy”.

Varios senadores calificaron como “histórico” este paso legislativo que “permitirá dejar atrás la ley Longueira” y “hace justicia porque considera las demandas de ambos sectores: artesanal e industrial”. Algunos reconocieron que “hubo que construir mayorías en un acuerdo que no fue fácil, pero valió la pena”.

También se hizo presente que la empresa Camanchaca -unas de las principales pesqueras del país- confirmó que recurrirá a la justicia en busca de una compensación ante los efectos que tendría esta ley.

Finalmente, se recordó la muerte de la dirigente de la pesca artesanal Paola Poblete, hace 8 años, y la tragedia en que perdieron la vida siete pescadores de la lancha Bruma en Coronel, en marzo pasado, asegurándose que “si logramos ponernos de acuerdo en estos temas, lograremos rendirles un tributo”.