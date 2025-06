Último round oficialista en TV: condena a EEUU, respaldo matizado a Boric y promesas en seguridad

A solo una semana de las elecciones primarias, el último debate televisado de los precandidatos presidenciales del oficialismo —transmitido este domingo por Televisión Nacional— estuvo marcado por la condena al reciente bombardeo estadounidense a instalaciones nucleares iraníes, así como por un firme diagnóstico compartido sobre la crisis de seguridad en Chile.

El debate, que enfrentó a Gonzalo Winter (Frente Amplio), Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS), mostró tanto matices como coincidencias en materia de política exterior y seguridad ciudadana. La postura del Presidente Gabriel Boric sobre la ofensiva de Washington fue un punto clave del intercambio, así como la futura participación de Chile en instancias internacionales como la cumbre de los BRICS.

Aunque el debate estuvo lejos de confrontaciones agudas, los matices en política internacional quedaron claros: Winter respaldó el comunicado presidencial; Tohá, en cambio, llamó a “ir un poco más allá” y cuestionó también a Irán. Jara advirtió sobre el “serio riesgo de una guerra nuclear”, mientras que Mulet abogó por la desescalada del conflicto en Medio Oriente y una mayor “prudencia” en las declaraciones oficiales.

En seguridad, en cambio, primó el consenso. La urgencia del tema pareció marcar una inédita unidad discursiva entre los distintos sectores del oficialismo, a días de una elección primaria que definirá quién liderará el proyecto de gobierno en los próximos años. El domingo 30 de junio se sabrá cuál de estas voces encabezará esa tarea.

Política exterior: entre la condena a EE.UU. y los llamados al diálogo

El diputado Gonzalo Winter abrió el debate con una férrea defensa de la reacción del Mandatario, quien, tras el ataque estadounidense, escribió en su cuenta de X: “Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos”.

Winter respaldó esas palabras, señalando que “la declaración del Presidente Boric se ciñe estrictamente a la conducta invariable que ha tenido la República de Chile, que es defender el derecho internacional”. Enfatizó además que la decisión del presidente Donald Trump es “condenable y del todo rechazable”, al poner al mundo “al borde de una tensión y una escalada a nivel mundial que no deseamos los que queremos la paz”. Aprovechó también para denunciar “el verdadero genocidio que está realizando el Estado de Israel contra el pueblo palestino”.

Carolina Tohá, por su parte, coincidió en que el ataque estadounidense viola las normas internacionales: “El Presidente ha reafirmado principios que son válidos para todos los países”. No obstante, planteó una mirada más compleja del conflicto: “Hay una alianza entre el presidente Trump y Netanyahu que es compleja; un régimen en Irán autoritario e integrista; y en Gaza, un movimiento terrorista, que es Hamás”. Llamó a que Chile promueva “una postura que inste a todas las partes a sentarse a la mesa de negociaciones”.

Sobre la Cumbre BRICS 2025, Tohá fue tajante: “No sería parte del Brics en ningún caso. No creo que Chile deba integrar ese bloque”. Sin embargo, agregó: “Asistir a una reunión es distinto. Yo iría a cualquier foro, pero a decir claramente que no compartimos la conducta de Irán ni la de Rusia”.

Jeannette Jara alertó sobre el riesgo de una guerra nuclear: “Es altamente preocupante el escenario internacional al cual nos está poniendo Donald Trump”. Aunque también señaló que “Irán ha puesto lo suyo”, enfatizó la responsabilidad de los países en “promover la paz y el entendimiento”. Respecto al BRICS, sostuvo que “el Presidente ya ha tomado una posición y va a asistir en calidad de invitado, siempre sujeto a la contingencia”.

Más cauto, Jaime Mulet advirtió sobre las consecuencias económicas de un conflicto en Medio Oriente: “Hay que desescalar la violencia que se está desatando allá”. En cuanto a la declaración presidencial, criticó el momento en que se emitió: “Creo que el Presidente debió esperar un poquitito. La primera declaración la debe haber hecho el canciller”. Si bien compartió el rechazo al uso de la violencia, recalcó que “hubiera sido más prudente” una postura consultada con las comisiones de Relaciones Exteriores.

Seguridad pública: coincidencias en propuestas

En el segundo bloque del debate, los precandidatos abordaron la crisis en la percepción de seguridad que afecta al país. Todos coincidieron en que se trata de la principal preocupación ciudadana y que urge una respuesta más robusta y coordinada.

Entre las propuestas destacaron:

Duplicar el contingente de Carabineros y cuadruplicar el GOPE, para reforzar la respuesta ante delitos complejos y crimen organizado.

Crear una policía municipal o comunal, con formación y atribuciones específicas para tareas de prevención y patrullaje.

Levantar el secreto bancario en investigaciones por crimen organizado, y fortalecer el seguimiento financiero de flujos sospechosos en coordinación con el SII y la UAF.

Estas medidas, según coincidieron los postulantes a la primaria oficialista, apuntan a enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el secuestro extorsivo y la infiltración delictiva en instituciones públicas. Sin embargo, desde fuera del estudio —en redes sociales— surgieron cuestionamientos sobre el costo fiscal de estas propuestas y la viabilidad de una nueva fuerza policial.

Las palabras finales de los candidatos estuvieron marcadas tanto por la seguridad como por la política. “Pediré al Parlamento facultades especiales para desplegar militares en zonas con violencia crítica”, manifestó Tohá. Mulet, por su parte, sentenció: “En mi primer discurso diré que no caben más inmigrantes, que no vengan, tenemos la casa llena”. Jara, quien recientemente llamó a derribar los mitos sobre su partido, afirmó: “Juntos vamos a definir el rumbo que nuestro país debe seguir”. En tanto, Winter, que emplazó varias veces a los candidatos de la derecha —Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser—, declaró: “Chile no quiere un país de antivacunas, que pone en riesgo los derechos de las mujeres”.