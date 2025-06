Mirosevic dice que si Tohá no gana se hace “cuesta arriba” ganarle a la derecha en la presidencial

El diputado del Partido Liberal y vocero de la campaña de Carolina Tohá, Vlado Mirosevic, señaló que sería un error para el progresismo no elegir a la candidata del Socialismo Democrático, ya que asevera que ella es la única capaz de ganar en la segunda vuelta presidencial y convocar a los sectores menos politizados del país.

“Hago un llamado explícito a los votantes de nuestro sector para que voten con sentido de realismo y con un sentido también práctico. No tengo ningún problema en hacer un llamado incluso al voto útil”, dijo en conversación con El Mostrador.

Consultado por un eventual triunfo de la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, Mirosevic indicó que solo se pondrá en ese escenario “si así lo mandatan los resultados”. De todas formas, afirmó que no sería lo mejor para un progresismo competitivo, cuyo objetivo es evitar “regalar el Gobierno en bandeja” frente al avance de la ultraderecha.

El diputado liberal también se refirió a una eventual candidatura presidencial del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien ha señalado que evaluará la posibilidad de competir, en el caso de que Carolina Tohá triunfe en las primarias oficialistas. “Sería un tremendo error”, dijo Mirosevic. Y agregó que “estaría al final en beneficio directo de la derecha, que miraría con los mejores ojos una división del progresismo. Y si nosotros hicimos una primaria, es precisamente para evitar esa dispersión”, advirtió.

-Ha trascendido que en el comando hay nerviosismo y preocupación, respecto de lo que pueda pasar el domingo, ¿usted está preocupado?

-La verdad es que sí, estoy preocupado. Creo que si Carolina Tohá no es la candidata que resulte ganadora se nos pone cuesta arriba el escenario respecto a la derecha. Creo que nuestro adversario está al frente y el peligro que eso significa es precisamente el avance de la ultraderecha.

Hemos ido viendo cómo José Antonio Kast avanza, lamentablemente. Por lo tanto, creo que Carolina Tohá es la candidata más competitiva respecto a la derecha, sobre todo en una segunda vuelta. Entonces, sí estoy preocupado en caso de que nuestro sector cometa el error de no elegir a la candidata más competitiva para ganarle a la derecha.

-Son bastante conocidos los argumentos de su sector respecto a por qué Carolina Tohá es la más competitiva: la mejor preparada, que tiene un mejor desarrollo programático, o que desde la centroizquierda se pueden alcanzar acuerdos más amplios, etc. ¿Usted considera que es suficiente para ganar la primaria del domingo?

-Yo tengo la esperanza de que el domingo, del centro hacia la izquierda, vamos a saber elegir bien, pensando no en una candidatura testimonial, sino que en una candidatura competitiva. Por lo tanto, yo espero que Carolina Tohá sea la que gane, porque recordemos que esta candidatura que elegiremos no es la mejor solo para representarnos a nosotros mismos, sino que es para que la candidatura, desde este sector, con este domicilio de la centroizquierda, sea capaz de llegar al público que está más alejado de la política.

Los menos politizados, los independientes, aquellos que son un voto incluso muchas veces más flexible, son precisamente los que van a determinar esta elección presidencial y tenemos que tener una candidatura que sea capaz de darles confianza a ellos en segunda vuelta. En ese sentido, el programa económico y de seguridad pública de Carolina Tohá es mucho más robusto que el resto de las candidaturas.

-Precisamente la crítica es que la campaña apunta a un votante de primera vuelta y no a un votante de primaria. ¿Es un error estratégico?

-Yo creo que no, la candidata es absolutamente reconocida, una figura de este sector, exministra del Presidente Boric, por lo tanto, es una persona que tiene claro su domicilio y lo ha tenido toda su vida. Pero es su deber también hablarle al gran público, o sea, no construir una candidatura de trinchera, sino que construir una candidatura que sea capaz de hablarle a los sectores de la sociedad que están esperando una propuesta concreta para el favor de la clase media.

No veo que el clima del país esté para otra cosa. Por lo tanto, creo que el resultado del domingo es bien importante. En eso hago un llamado explícito a los votantes de nuestro sector, para que voten con sentido de realismo y con un sentido también práctico, no tengo ningún problema en hacer un llamado incluso al voto útil: que la gente vote pensando en cuál es la candidata que le puede ir mejor en segunda vuelta, así de simple. Y una candidata como la exministra Tohá creo que es la que puede dar esa garantía, porque siempre ha estado promoviendo, por ejemplo, el crecimiento económico, o no ha tenido complejos respecto a la agenda de seguridad, que son dos de las grandes preocupaciones.

-En el escenario de que gane la candidata Jara, ¿cómo visualiza la unidad en la centro izquierda? ¿Bajo qué términos se plegarían a su candidatura desde el Socialismo Democrático y al eventual liderazgo del Partido Comunista?

-Me parece que es temprano para ponerme en ese escenario. No es un escenario que a mí me gustaría, no creo que sea lo mejor para el progresismo, para ser realmente un progresismo competitivo y no regalar el gobierno en bandeja. Por lo tanto, me voy a poner en ese escenario solo si es que así lo mandatan los resultados.

-Y con respecto al factor de unidad que podría generar la expresidenta Michelle Bachelet después de la primera vuelta, cómo ve su rol en el caso de que gane Jeannette Jara y las relaciones queden tensionadas en el oficialismo?

-Si eso pasa, será otro momento y tendremos que discutir al respecto. Pero anticiparme a un escenario ficticio el cual, además, no es el que yo estoy promoviendo… me parece que no es prudente entrar en esa fase. Primero, contemos los votos del domingo.

-¿En el caso de que gane Carolina Tohá esperaría que Michelle Bachelet juegue un papel relevante, Pensando en que está bastante competitivo el escenario frente a la derecha?

-Por supuesto. La conversación que nosotros tuvimos con la presidenta Bachelet fue precisamente que gane quien gane la primaria -se va a mantener neutral en la primera etapa- ella por supuesto que va a ser un factor, va a apoyar con decisión a la candidatura que gane, y yo creo que en eso Michelle Bachelet puede ser un tremendo aporte.

Además, porque durante sus gobiernos hubo crecimiento económico, hubo estabilidad, gobernabilidad, hubo acuerdos, hubo avances sociales significativos, creatividad en la educación, reforma de pensiones, en fin, para qué decir, la infancia respecto a los jardines infantiles. O sea, creo que el gobierno de Bachelet es visto como un gobierno donde el país avanzó, y avanzó con justicia, no sólo para unos pocos. En ese sentido, Michelle Bachelet tiene que jugar un papel en la elección, sin duda.

-Otro escenario posible, si gana Carolina Tohá, es que se levante una eventual candidatura del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que ha dicho que lo está evaluando. ¿Se podría proyectar una fuga hacia la izquierda?

-Eso creo que sería un tremendo error. Él está por supuesto en su derecho, lo que pasa es que hay que preguntarse al servicio de qué estaría eso. Estaría al final en beneficio directo de la derecha, que miraría con los mejores ojos una división del progresismo. Y si nosotros hicimos una primaria, es precisamente para evitar esa dispersión, porque mientras la derecha tiene una tremenda división interna, nosotros tenemos que tener unidad para ofrecerle un gobierno a favor de la clase media a la gente.

Por lo tanto, creo que lo de Rodrigo Mundaca sería un tremendo error, solo beneficiaría a la derecha y estarían comiendo cabritas si es que eso sucede. La verdad es que ellos han demostrado al frente, en la oposición, una incapacidad de ofrecer gobernabilidad, porque tienen unas peleas que son irreconciliables entre ellos. No es nuestro caso.

Nosotros hemos logrado tener acuerdos, hemos logrado tener unidad, nos hemos puesto detrás de un gobierno. El propio gobernador fue beneficiario directo de la unidad del progresismo. O sea, la elección de gobernador en la segunda vuelta es una demostración de que hubo unidad en torno a él. Entonces, por favor, no repitamos lo que está haciendo la derecha.

-Se ha hablado bastante sobre el anticomunismo del Socialismo Democrático. ¿Es o no anticomunismo criticar al PC bajo los términos en que se ha hecho al decir, por ejemplo, que no son la mejor opción para darle gobernabilidad al país?

-Yo no creo que haya anticomunismo en el Socialismo Democrático. Pero también hay diferencias, no pensamos igual y eso es legítimo, es un derecho que yo pido también se respete.

Podemos tener matices con el Partido Comunista y eso no es anticomunismo. Porque ellos, de vuelta, también tienen ciertas críticas hacia el Socialismo Democrático, lo han hecho públicamente y está bien. O sea, no me parece que sea cancelable cualquier crítica y cualquier crítica no califica de “anticomunista”. Han participado durante los gobiernos de centroizquierda, han tenido ministros, han participado plenamente.

Eso no es anticomunismo. Son parte de la alianza de gobierno, participan plenamente, se les respeta, pero no pensamos igual en todo. Y me parece que no pensar igual en todo no es lo mismo que ser anticomunista, porque mal que mal somos de sensibilidad distinta. Yo entiendo “anticomunismo” como alguien que pretende cancelar la expresión del Partido Comunista en Chile. Nosotros estamos muy lejos de eso. No se nos puede acusar de querer cancelar la expresión política del PC. Todo lo contrario, somos parte de una coalición, de una alianza de gobierno amplia.

Yo no me pierdo ni un segundo en que nuestro adversario más claro y la amenaza más clara que tiene Chile hoy día es precisamente la ultraderecha que está al frente, que está ofreciendo un proyecto que puede ser muy peligroso. Mire usted lo que está pasando en Estados Unidos.

-A propósito del peligro de la ultraderecha, la negociación parlamentaria resulta clave también en ese sentido. ¿Cómo van las conversaciones?

-Los miembros de la directiva del Partido Liberal han estado participando de esas conversaciones y yo en general diría que están tarde. Creo que los partidos todavía no han hecho lo suficiente y sería ideal lograr una lista única. Pero si no se logra lo desdramatizo, porque tampoco me parece que sea tan complicado. Nosotros en la última elección competimos con dos listas, también hay una razón matemática de por medio. Si no cabemos, no me parece que sea un drama ir en dos listas, pero lo que sí me parece importante es que los partidos tienen que aclarar eso rápido.

Por eso creo que estamos tarde en general. Yo soy partidario de la lista única, absolutamente, creo que hay una oportunidad de lograrla, pero requeriría de harta generosidad. Ahora, hay un escenario probable donde eso pase, pero también hay otro donde no, y que sea demasiado difícil cuadrar matemáticamente la cosa. Y bueno, ahí tengamos dos listas y listo, no le pondría mayor connotación política a algo así.

-¿Alguna expectativa que quiera dejar sobre la mesa a propósito del domingo? ¿Está optimista con la convocatoria?

-No me atrevería a hacer un pronóstico como de cuánta gente va a participar o qué porcentaje vamos a obtener, es tan difícil con voto voluntario.

-¿Pero son un piso los resultados de la primaria pasada?

-No necesariamente, eran contextos distintos. La primaria pasada era un momento donde había mucha más activación política posestallido. Era otro contexto. Hoy día creo que hay un cierto cansancio cívico.

Además, han habido muchas elecciones desde esa época. Siento que la gente está un poco cansada, entonces no me atrevería a decir que la base mínima es la elección pasada, donde hubo una muy buena participación histórica, de hecho.