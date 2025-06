Winter emplaza al PC a reconocer lo que no reconocen: “En Cuba hay una dictadura hecha y derecha”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, profundizó sus diferencias con el Partido Comunista (PC) en medio de las primarias oficialistas, apuntando directamente a la postura de su contendora Jeannette Jara sobre Cuba.

“En Cuba creo que hoy día hay una dictadura hecha y derecha, en que se encarcela por pensar distinto, en que no existe la disidencia política, y que quien tuviese las actitudes que el Partido Comunista y el Frente Amplio y el Socialismo Democrático tuvimos durante los gobiernos de Sebastián Piñera, me refiero a las protestas pacíficas, estaríamos todos presos”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Winter agregó que estas diferencias -“aunque me digan con esto que me sumo al coro de la derecha, no me importa, porque esto para mí es extraordinariamente dolorosono”- son solo sobre hechos, sino también sobre su relevancia. “Una cosa es el partido, otra cosa es Jeannette Jara. Pero cuando Jeannette Jara, de alguna forma, critica a los periodistas por preguntarle por este tema y dice: ‘Ah, 84 veces me lo han preguntado’, nos está transmitiendo que no cree que sea relevante. Dice, ‘yo me estoy presentando a la presidenta de Chile’, y yo creo que sí es relevante”.

El diputado también enfatizó que las posturas frente a la democracia son cruciales para quien aspire a liderar el progresismo chileno. “Sí es relevante ver con claridad las posiciones que toma sobre la democracia quien va a ser el líder del progresismo, y quien tiene el desafío, el lunes de la mañana, de convocar a todo el progresismo”.

En el debate, Winter reconoció haber sido en su momento simpatizante de los procesos iniciales de Cuba y Venezuela, pero señaló su evolución en el análisis: “Yo he sido simpatizante de las primeras décadas del proceso cubano, y también de los primeros años de los gobiernos del presidente Hugo Chávez. Pero hoy día creo que Venezuela es una dictadura hecha y derecha, y además creo que Nicolás Maduro perdió las elecciones, o sea que está usurpando el poder. Y creo que hay detenidos por ser adversarios políticos, así de grave”.

Winter también afirmó que sus críticas no deben ser vistas como un ataque al PC ni como anticomunismo. “Yo soy tan, pero tan, pero tan respetuoso del Partido Comunista y de su historia, que considero que manifestar que el Partido Comunista tiene todo el derecho de participar de la vida política y democrática de este país, como cualquier otro partido, significa también que es susceptible de ser criticado”.

Finalmente, dejó claro su objetivo de convocatoria amplia en caso de ganar la primaria: “Cuando yo gane la primaria, yo quiero que hasta la Democracia Cristiana vaya a votar por mí, y que lo vaya a hacer con gusto. Yo lo quiero persuadir de que es lo mejor para el país, y también quiero que personas como ellos mejoren mis propuestas, justamente para que se convenzan de que es la mejor solución”.