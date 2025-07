Turbulencia en el PC y reparos en el PS por suspensión de militancia de la candidata Jeannette Jara

Tras 37 años en las filas comunistas, en la antesala de las primarias, el sector más afín al presidente del PC, Lautaro Carmona, y el ala más disidente, liderada por la abanderada Jeannette Jara y su círculo, comenzaron a analizar la conveniencia política de congelar su militancia en la colectividad, con la idea de que eso alejaría a la exministra de las críticas al marxismo-leninismo y le permitiría recaudar más votos en la primera vuelta.

Sin embargo, la creativa idea abrió una ola de controversia, no solo al interior del Partido Comunista, sino también en el Socialismo Democrático. “Bachelet nunca pensó en pausar su inscripción socialista”; “No aporta más votos que Jara interrumpa su membresía en el PC”; y “Las convicciones no se congelan y luego se retoman”, eran frases que surgieron en las reflexiones del debate.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, abordó en una conferencia de prensa el lunes, la posible renuncia de Jeannette Jara. Según consignó The Times, el líder de la tienda de Vicuña Mackenna 31 dejó claro que la colectividad que preside todavía no lograba un consenso sobre el asunto.

“La discusión sobre el tema no está resuelta, y nadie dé cuenta o se imagine que eso es un tema zanjado (…) Si lo hiciera, no sería para renunciar a los principios, a los valores, a la formación, sino para llevar adelante esos principios junto con otros”, enfatizó Carmona anticipando un debate que no era simple.

“Esperamos que otros sectores adhieran”

No obstante, entre martes y miércoles se definió que el próximo domingo en un acto en el Teatro Caupolicán, luego de una reunión con el Comité Central fijada para el sábado, la decisión sería anunciada por la propia abanderada.

Sin embargo, su correligionario Daniel Jadue, uno de los cuadros más cercanos a Carmona, adelantó la sorpresa. Y si bien, luego se retractó, argumentando que era solo una idea, uno de los miembros del comando, Marco Barraza, la confirmó. La pertinencia de la estrategia y si favorece a Jara se mantiene como un debate al interior del PC.

Por ejemplo, la diputada Carmen Hertz (PC) señaló: “Me parece procedente y muy oportuno, porque representa un conglomerado mucho más amplio y aún en formación”. Y luego advirtió: “Esperamos que adhieran otros sectores también”.

La diputada comunista Nathalie Castillo tiene una mirada algo distinta. Señala que Jara representa a un amplio sector de la población y que ha mostrado intenciones de ir más allá de la centroizquierda con el objetivo de amplificar el mensaje. Asimismo, no le pareció positiva la discusión entre Jadue y Barraza sobre anticipar el futuro de la afiliación comunista de la abanderada.

“Frente a un eventual cuestionamiento a la militancia o decisiones que nuestra candidata pueda tomar en relación a su trayectoria militante, solo le compete, exclusivamente, a ella entregar cualquier tipo de información. No es prudente que el resto, terceras personas, nos refiramos a una decisión que es tan personal y de consulta en el seno de nuestra colectividad, dentro de los conductos que corresponden. Por lo tanto, no me atrevo a ofrecer algún tipo de opinión, ante una cuestión que aún no está clara”, expresó la legisladora.

Además, Castillo sostiene que el Partido Comunista cuenta con credenciales suficientes en sus 113 años de historia, defendiendo la democracia y los derechos de las personas. “No me parecen las críticas, ni considero que sea un escollo o algo negativo tener una militancia o fijar domicilio político, porque de eso se trata nuestro sistema político”, sostiene la diputada Castillo.

PS: filiación de Bachelet no fue tema de debate

El PS no se quedó fuera del debate. Varios dirigentes estaban un poco incómodos con la relevancia que se daba a la discusión. Otros lo consideraban un debate estéril e incluso ridículo.

Para el senador socialista José Miguel Insulza, y exsecretario de la OEA con una larga trayectoria como observador internacional de procesos electorales, la idea de Jara le parece poco productiva ya que “no cambia mucho las cosas”.

“Francamente esto de salir o no salir del partido no cambia demasiado las cosas. Entiendo la lógica expresada, que la candidata lo que quiere es mostrar que ella tiene un acuerdo con una coalición, pero todo el mundo sabe que es una coalición. Entonces, que abandone el partido al cual pertenece dentro de esa coalición no creo que tenga una gran importancia. Francamente no creo que vaya a cambiar mucho el resultado de la elección y no incide en el atractivo electoral para la gente que renuncie o no”, señaló Insulza a El Mostrador.

Pausar la militancia no suspende convicciones

El exvicepresidente del PS para la campaña de la Nueva Mayoría y exmiembro del segundo piso de Bachelet, Felipe Barnachea, pone el balón en el piso. El dirigente del Comité Central del PS plantea que la exmandataria no tuvo la necesidad de suspender o renunciar a su filiación en el PS, como sí la tiene Jara.

“A juzgar por el resultado de la campaña de 2013, todo fue un acierto. Lo que pasa es que en aquella época la militancia de Bachelet no era un tema de debate. Hoy, con Jara, es diferente, porque pareciera que para ciertos sectores de la derecha, ser comunista sería un delito o algo por el estilo. Entonces son tiempos, partidos y necesidades diferentes (…) Es una decisión sensata que da cuenta de la voluntad de ser competitiva a fin de año”, comenta el exasesor de Bachelet.

El también exvicepresidente del PS durante el gobierno de la Nueva Mayoría, César Valenzuela, tiene una visión algo más crítica.

“Uno milita en las convicciones, no en los documentos. Si se congela la militancia, no se suspenden las convicciones, entonces una cosa no cambia a la otra. Para mí es irrelevante si un candidato renuncia a su partido. Jeannette Jara ganó la primaria, por lo tanto, no necesita de otro requisito para que la apoyemos”, afirmó Valenzuela.